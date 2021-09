Paradinhas 20

CB Correio Braziliense

» STOCK CAR

Neste fim de semana, a Stock car desembarca em Goiânia e as corridas terão um sabor especial garantido para um dos pilotos do grid. Cacá Bueno, pentacampeão da categoria, completará a marca de 300 largadas oficiais.

» KART

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) cancelou a realização do Mundial de Kart no Brasil. A competição estava marcada para Birigui (SP), mas não será mais realizada devido à pandemia de covid-19.

» LUTO

Tetracampeã nacional de basquete, a ex-pivô Geisa Oliveira, de 42 anos, morreu, ontem, devido a uma parada cardiorrespiratória. Segundo a Liga de Basquete Feminino, a ex-atleta estava grávida do primeiro filho.

» TÊNIS

Medalhista de bronze em Tóquio, Laura Pigossi não tomou conhecimento da colombiana María Paulina Pérez, venceu com um duplo 6/1 e se garantiu nas semifinais do W25 de Medellín. Ela aguarda a próxima rival.

» TÊNIS II

Companheira de Pigossi na conquista do terceiro lugar no Japão, Luisa Stefani ganhou o prêmio de melhor jogada de agosto no circuito internacional. A honraria foi concedida por ponto na semifinal de San José.

» VÔLEI

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu mais uma no Sul-Americano de vôlei. Ontem, o time superou o Chile com tranquilidade, por 3 sets a 0. A equipe de Zé Roberto tem 100% de aproveitamento e folgará hoje.