Brasil vence Argentina com toque candango

CB Correio Braziliense

(crédito: Talita Gouvea/CBF)

O novo ciclo preparatório da Seleção feminina começou com vitória. As comandadas da técnica Pia Sundhage enfrentaram a Argentina, ontem, no Estádio Governador Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB), e conseguiram um bom resultado. As brasileiras marcaram 3 x 1 em cima das hermanas no primeiro dos dois amistosos preparatórios marcados contra as vizinhas.

O triunfo teve, ainda, um toque candango. No início do segundo tempo, a brasiliense Nycole marcou o segundo gol da Seleção na partida. Os outros dois foram de Debinha e Angelina. Bonseungo descontou. Na partida, o Brasil encontrou dificuldades para criar jogadas mais imprevisíveis no primeiro tempo. Nos últimos 45 minutos, a equipe de Pia mudou a postura e dominou as hermanas para confirmar a vitória.

“O principal teste de hoje foi com as jogadoras novas. Estou feliz, porque foi interessante. Nosso foco agora é tentar melhorar no ataque. Defensivamente, ainda acho que estamos bem sólidas. No geral, estou feliz que marcamos três gols contra a Argentina”, destacou a técnica Pia Sundhage. A Seleção Feminina volta a enfrentar as hermanas na próxima segunda-feira, às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.