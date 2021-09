País do futebol contraditório

DQ Danilo Queiroz

Conforme a vacinação contra a covid-19 avança, o lobby pela reabertura dos estádios pelo Brasil fica cada vez maior. Nos últimos dias, o tema esteve no centro do noticiário, com direito a polêmica pela falta de consenso. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o assunto opôs o Flamengo, time favorável ao retorno imediato, contra os outros 19 clubes da elite, que defendem o retorno do público somente quando for possível em todo o país. Ontem, em reunião do Conselho Técnico, as equipes da Série B tiveram um entendimento diferente e autorizaram a volta. Na Libertadores, as arquibancadas também podem ser utilizadas.

Com as movimentações, as autoridades sanitárias dos estados se posicionam sobre a reabertura gradual. O Distrito Federal foi pioneiro na iniciativa. Hoje, de acordo com levantamento do Correio, mais da metade dos locais com times nas Séries A e B do Brasileirão concederam autorização ou, ao menos, estabeleceram uma data para reabrir os estádios aos torcedores. Das 15 regiões presentes nas principais divisões do futebol nacional, oito estão abertas totalmente, uma parcialmente, duas estão com previsão e quatro não concederam autorização.

Veja, a seguir, como está a liberação em cada estado.



SÃO PAULO - Em 16 de agosto, o governador João Doria anunciou o retorno do público às arquibancadas dos estádios do estado em 1º de novembro. Segundo o chefe do Executivo, o protocolo sanitário está sendo elaborado em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). São Paulo, Santos, Bragança Paulista e Campinas são as cidades com agremiações no Brasileirão. Em 14 de novembro, o GP do Brasil de Fórtmula 1 será disputado na capital.

RIO DE JANEIRO - Em julho e agosto, o Rio de Janeiro negou a liberação, o que fez o Flamengo trazer duas partidas da Libertadores para Brasília. Porém, neste mês, a prefeitura da capital fluminense aceitou uma proposta do clube rubro-negro e programou eventos-teste com torcida. O primeiro foi a vitória do time sobre o Grêmio, na Copa do Brasil, com 35% da capacidade do Maracanã. O segundo será a partida diante do Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira. Ontem, em decreto, a autorização foi estendida para 50%. Na Série B, Vasco e Botafogo podem receber público.

MINAS GERAIS - Em agosto, Belo Horizonte autorizou o público em partidas do Atlético-MG, na Libertadores, e do Cruzeiro, na Série B, mas voltou atrás apontando falhas nos eventos-testes. De posse de liminar expedida pelo STJD, o time azul chegou a se mudar para Sete Lagos para atuar com torcida. Na terça-feira, porém, a prefeitura voltou a liberar o uso de 30% da capacidade nos estádios da cidade. A decisão deve beneficiar a Raposa na divisão de acesso e o Galo no torneio continental.

RIO GRANDE DO SUL - Um decreto estadual publicado no começo do mês de setembro autorizou o retorno do público no estado com protocolos sanitários a serem seguidos. As principais medidas são 40% da capacidade de cada setor do estádio e limite máximo de 2,5 mil pessoas nas partidas. Os torcedores devem estar espalhados e o uso de máscara é obrigatório. Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas têm times nas Séries A e B do Brasileirão.

CEARÁ - No começo de agosto, Ceará, Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol (FCF) entregaram um protocolo ao Governo do Estado solicitando a liberação de 40% do público. A Secretaria de Esporte informou que não participou da reunião. Até o momento, as autoridades não tomaram uma decisão quanto ao assunto. Portanto, o público segue proibido no estado cearense.

BAHIA - O governo do Estado espera uma decisão da CBF sobre o assunto por temer uma situação semelhante a de Belo Horizonte, no jogo entre Atlético-MG x River Plate. No entanto, o governador Rui Costa sinalizou possibilidade de retorno do público aos estádios em outubro, com apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19. Na Série B, o Vitória aguarda para receber sua torcida.

MATO GROSSO - No final de agosto, o governador Mauro Mendes sancionou uma lei autorizando retorno parcial. Estão permitidas pessoas que já concluíram a vacinação ou que apresentarem exame RT-PCR até 48h antes da partida. Pouco depois, o Cuiabá, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, e outros clubes locais pediram à Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) que seguisse a lei estadual (35% da capacidade).

PARANÁ - No Paraná, a liberação abrange apenas algumas regiões. Em agosto, um decreto da Prefeitura de Curitiba liberou 20% da capacidade nas arenas. O Coritiba deve receber público em 25 de setembro. Ficou definido que a limitação máxima será de cinco mil pessoas, os presentes devem apresentar um exame RT-PCR 48h antes do evento, além de ser proibido comercializar ou consumir alimentos e bebidas alcoólicas. Ponta Grossa seguiu o mesmo contingente. Londrina, porém, ainda não permitiu o acesso.

PERNAMBUCO - A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e governo de Pernambuco descartaram qualquer possibilidade de retorno em setembro. Também não há previsão de volta dos torcedores no estado. Com isso, o Náutico não poderá receber seus torcedores em partidas da Série B, mesmo com autorização da CBF.

GOIÁS - Há cerca de uma semana, a prefeitura de Goiânia liberou a volta de 1.500 torcedores aos estádios, como eventos-testes. Após a realização desses jogos, a ideia é liberar a presença de público com 30% da capacidade das arenas. Vila Nova e Goiás, que disputam a Série B, poderão usufruir do benefício.

SANTA CATARINA - O governo publicou uma portaria permitindo a volta do público a partir de 15 de setembro com uma série de regras. Os clubes devem elaborar e deixar disponível um Plano de Contingência atualizado. Só poderão assistir às partidas pessoas imunizadas com pelo menos 14 dias de esquema vacinal completo ou quem apresentar um exame negativo RT-PCR 72 horas antes da partida. Chapecó, Florianópolis e Brusque têm times nos torneios.

MARANHÃO - O retorno do público em São Luiz foi autorizado na quinta-feira, quando a prefeitura da cidade e a Federação Maranhense de Futebol (FMF) se reuniram e estabeleceram os protocolos sanitários para abrir as arenas. A medida passa a valer a partir de segunda-feira.

PARÁ - A prefeitura de Belém liberou, ontem, a abertura de 30% dos estádios da cidade. Assim como em outras regiões do país, para entrar nos palcos esportivos, será preciso a comprovação da vacinação com as duas doses.

ALAGOAS - Alagoas ainda não liberou a presença de público em partidas no estado. O CRB pediu “sensibilidade por parte das autoridades sanitárias para o clube não ter prejuízo”. Existe a expectativa de um decreto de autorização ser publicano na próxima quinta-feira.

SERGIPE - O estado autorizou, ontem, a ocupação de 20% da capacidade de público da Arena Batistão em jogos do Confiança. A decisão foi tomada após o clube conseguir uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Porém, como os clubes da Série B concordaram com a reabertura dos portões, o uso não será necessário.