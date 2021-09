Brasiliense desclassificado

CB Correio Braziliense

Em um confuso duelo de volta válido pela segunda fase da Série D, o Brasiliense perdeu para a Ferroviária, por 1 x 0, ontem, na Fonte Luminosa (SP). O resultado eliminou o time de Taguatinga. No confronto decisivo, o árbitro marcou um pênalti convertido pelos donos da casa. O lance provocou acréscimo de 20 minutos no segundo tempo. Ao fim da partida, muita reclamação e polícia em campo. Em 2022, Brasiliense e Ceilândia serão os representantes do DF na quarta divisão nacional.