Quando eles venceram juntos

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Luis Tajes/CB/D.A Press - 4/7/95)

Protagonistas de mais um capítulo da rivalidade entre Flamengo e Grêmio na partida de hoje, às 20h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, os técnicos-ídolos tricolores Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari saborearam juntos uma vitória contra o time rubro-negro há 26 anos, na capital do país.

Era 4 de julho de 1995. Felipão estava na segunda das quatro passagens como técnico do Grêmio e veio a Brasília para a Copa dos Campeões Mundiais. O torneio reunia os quatro clubes campeões intercontinentais à época — Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos. O camisa 7 de Scolari na trupe gaúcha foi Renato Gaúcho por 45 minutos. Aos 33 anos, o ponta-direita vinculado ao Fluminense estava cedido ao Grêmio para participar do torneio como convidado por ter sido o herói do título mundial de 1983 contra o Hamburgo. Formou trio de ataque com Paulo Nunes, que cedeu a camisa 7 e vestiu a 10, e Jardel na histórica noite do velho Mané Garrincha.

Renato teve exibição de gala. Deu assistência para o primeiro gol. Iniciou tabela com Paulo Nunes, recebeu a bola de volta, ganhou do lateral Branco e do zagueiro Jorge Luis na corrida e cruzou na medida para Jardel cabecear, estufar a rede do goleiro Clemer e marcar o primeiro dos dois gols dele na partida. Renato saiu na foto da comemoração ao lado dos colegas naquela noite.

Além de ter sido o último jogo de Renato como jogador do Grêmio, ele saboreou a segunda vitória em 10 dias contra o amigo Romário. Ele havia sido o herói do título do Fluminense na decisão do Carioca com gol de barriga.

À época, Renato falou sobre o gol de Jardel ao deixar o gramado do velho Mané Garrincha. “Foi uma jogada ensaiada, dentro do hotel, minha e do Jardel”, riu o atacante, cercado de jornalistas.

Convidado especial, Renato testou a paciência de Felipão. Chegou atrasado na preleção, mas quebrou o clima com uma promessa. “Pode ficar tranquilo, Felipe, estou acostumado a ganhar deles (Flamengo)”, tripudiou.

Vinte e seis anos depois, o ídolo tricolor como jogador e técnico vai se acostumando a ganhar do Grêmio de Felipão como treinador do Flamengo. Fez 6 x 0 no placar agregado das quartas da Copa do Brasil. Há mais dois duelos neste ano pelo Brasileirão. O primeiro, no Maracanã, e outro, na Arena.

Prováveis times

O Flamengo não contará com Bruno Henrique, Arrascaeta e Diego, lesionados. A provável escalação rubro-negra terá Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Vitinho, Michael; Gabriel. O Grêmio deve ir a campo com Gabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Ruan, Rodrigues (Kannemann), Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti; Alisson, Ferreira e Borja.





Invicto há 13 jogos, líder Atlético-MG despacha Sport

crédito: Pedro Souza/Atlético

Na partida 200 de Cuca pelo Atlético-MG, o time venceu o Sport no Mineirão, por 3 x 0, ontem, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, são 13 jogos de invencibilidade na competição. Líder isolado, agora com 45 pontos, o Galo mantém a vantagem de sete pontos para o vice-líder Palmeiras, que venceu na rodada. São 11 pontos de vantagem para o Flamengo, que ainda tem três jogos a menos. O Sport segue adiando a recuperação e está cada vez mais estagnado na zona de rebaixamento. O time é o 19º colocado, com 17 pontos, uma diferença de cinco para o São Paulo (dois jogos a menos), primeiro time fora do Z-4.

A fase do Sport na temporada é complicada, este foi o sétimo jogo seguido sem vencer e sem marcar gols, o que explicou a mudança na escalação para o confronto, com a volta de Paulinho Moccelin no lugar de André. O clube pernambucano levou um susto na primeira chance da partida, salvando a bola em cima da linha, mas esboçou uma reação. A melhor oportunidade dos visitantes na etapa inicial foi com Hernanes, que voltou de suspensão, cobrando falta.

O Sport recuou e o Atlético-MG se impôs, conseguindo encaixar a marcação no campo de ataque. Com o domínio da partida, os mandantes marcaram o primeiro gol aos 34 minutos. O lateral Guilherme Arana fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Diego Costa cabecear para anotar o gol de número 200 do Novo Mineirão.

O Atlético-MG seguiu em cima e, novamente, Guilherme Arana deu assistência para o segundo gol. O lateral roubou a bola no ataque e tocou para Hulk fazer 2 x 0 aos 45 minutos. O atacante agora é um dos artilheiros do Brasileirão, com oito gols, e chega a 21 pelo Galo.

Após a volta dos vestiários, as grandes chances demoraram a reaparecer. Ainda na primeira metade do segundo tempo, Cuca substituiu Hulk e Diego Costa, pensando no jogo de ida contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores, na terça-feira. Guilherme Arana assustou a torcida mineira e deixou o campo com dores, minutos depois.

Com as alterações, o Atlético-MG ganhou um gás e o novo trio ofensivo, formado por Vargas, Sasha e Nacho, obrigou Maílson a trabalhar algumas vezes. O Sport até chegou a marcar dois gols, com Thiago Neves e André, que entraram no decorrer do jogo, mas ambos foram anulados por impedimento do atacante André nos lances.

Ainda deu tempo de o Atlético-MG fazer o terceiro em cobrança de pênalti, nos acréscimos. O time partiu em contra-ataque no último lance do jogo. Com a defesa adversária bagunçada, Vargas chutou e a bola pegou no braço de Rafael Thyere, que recebeu cartão amarelo e estará suspenso no próximo jogo. Na cobrança, aos 53, o próprio Vargas, com maestria, acertou o ângulo com força, fechando o placar.