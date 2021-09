Vasco e Cruzeiro sob pressão

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/CB/D.A Press)

Dois gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro, voltam a se encontrar num duelo não muito comum válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. E só a vitória interessa no confronto deste domingo, às 16h, em São Januário, na abertura da 25ª rodada, com presença da torcida.

A diretoria vascaína liberou mil ingressos ao elevado preço de R$ 250. A alegação é que será um evento-teste. Para alguns oposicionistas, seria medo de protestos dos torcedores, insatisfeitos com a produção do time e pela situação caótica do clube. A liberação de até 50%, permitida pela prefeitura, poderia significar 11 mil pessoas nas arquibancadas.

Vasco e Cruzeiro ostentam oito títulos brasileiros — quatro conquistas para cada lado. O momento de ambos, porém, é preocupante diante do caos administrativo e financeiro.

O Vasco vem de empate com o CRB, por 1 x 1, em Alagoas, e chegou aos 33 pontos. Igualdade com sabor de derrota logo nas estreias do técnico Fernando Diniz, contratado para substituir Lisca, e do veterano meia Nenê.

O mesmo vale para o Cruzeiro, que chegou a figurar na zona de rebaixamento da Série B, porém, subiu na classificação após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Os mineiros somam apenas 30 pontos, figurando ainda na parte inferior da tabela.

O Vasco será escalado com Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Marquinhos Gabriel, Nenê; Morato, German Cano e Léo Jabá. O Cruzeiro terá Fábio; Raul Cáceres, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Adriano, Rômulo, Claudinho; Wellington Nem, Marcelo Moreno e Bruno José (Marcinho ou Dudu).





Botafogo na vice-liderança

O Botafogo virou para cima do Náutico, 3 x 1, ontem, no Nilton Santos, pela 24ª rodada, e assumiu provisoriamente a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jean Carlos abriu o marcador para os pernambucanos, enquanto Luís Oyama e Rafael Navarro (duas vezes) viraram para os cariocas.

Com a quinta vitória seguida e o sétimo jogo sem derrota, o Botafogo pulou para o segundo lugar com 44 pontos, a quatro da liderança. O Náutico, comandado por Marcelo Chamusca, ex-técnico do Botafogo, não vence há quatro partidas e, na oitava colocação, acumula 35 pontos.

O Náutico surpreendeu o Botafogo logo aos oito minutos. Jean Carlos recebeu de Vinícius e bateu da entrada da área para abrir o marcador. O clube carioca manteve a calma e foi em busca do empate. Marco Antônio assustou em chute firme aos 17. Logo depois, aos 20, Rafael Navarro acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 26, Navarro ganhou da marcação e bateu firme, mas a bola explodiu em Alex Alves. Aos 40, Luís Oyama arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou no gol de Alex Alves: 1 x 1.

O Botafogo voltou animado para o segundo tempo e virou logo aos quatro minutos. Chay bateu cruzado, Alex Alves espalmou e Rafael Navarro completou para as redes. Aos 15, Alex Alves fez grande defesa em cabeçada de Gilvan. O jogo caiu de produção. Aos 50, Rafael Navarro aproveitou contra-ataque para ampliar e dar números finais ao jogo.

Rapidinhas

Tênis

A equipe brasileira da Copa Davis confirmou o favoritismo e abriu 2 x 0 sobre o Líbano, ontem. Com vitórias de Orlando Luz e Felipe Meligeni, basta mais um triunfo para avançar ao playoff do Grupo Mundial.

Stock Car

Rubens Barrichello venceu a corrida 1 da Stock Car, em Goiânia, ontem. Essa é a sexta vitória de Rubinho no circuito, onde ele é o maior vencedor em atividade. Ricardo Maurício venceu a segunda corrida.

Corinthians

O meia Willian pode fazer a reestreia pelo Corinthians, hoje, na Neo Química Arena, diante do América-MG, pelo Brasileirão. O camisa 10 está entre os relacionados pelo técnico Sylvinho.

Palmeiras

Com vitória segura por 2 x 0 sobre a Chapecoense, ontem, na Arena Condá, o Palmeiras manteve a vice-liderança e evitou que o Atlético-MG disparasse ainda mais na ponta do Campeonato Brasileiro.

Inter x fortaleza

Internacional e Fortaleza se enfrentam, hoje, às 11h, no Beira-Rio. Enquanto os gaúchos lutam por uma vaga na Libertadores 2022, os cearenses podem se aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão.

São Paulo

O São Paulo tenta uma arrancada que lhe dê paz. Essa escalada pode iniciar hoje, às 16h, no Morumbi, quando o tricolor recebe o Atlético-GO. Os donos da casa temem entrar na zona de rebaixamento.