PSG vira na estreia de Messi em casa

(crédito: Franck Fife/AFP)

Lionel Messi fez, ontem, o primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. A torcida viu lances de talento do craque argentino, mas ele passou em branco na vitória, de virada, por 2 x 1, sobre o Lyon, pelo Campeonato Francês.

O talentoso trio formado por Messi, Neymar e Mbappé jogou junto pela segunda vez seguida. Dessa vez, teve desde o início a companhia de Di María na ofensiva formação armada pelo técnico argentino Maurício Pochettino, criticado por ser incapaz de fazer, por enquanto, o PSG engrenar com tantos craques à disposição.

O camisa 30 foi o mais participativo do trio no primeiro tempo e contou com a colaboração de Neymar e Mbappé. O francês deu bonito passe de letra para o argentino bater colocado, para a defesa segura de Anthony Lopes. O goleiro foi ainda melhor ao evitar com a perna o gol de Messi, após assistência de calcanhar de Neymar. O argentino ainda acertou a trave em cobrança de falta.

Na etapa final, Messi participou menos da partida e foi substituído aos 31 minutos pelo lateral marroquino Hakimi. Àquela altura, o placar marcava 1 x 1. Lucas Paquetá bateu na saída de Donnarumma para colocar o Lyon em vantagem, aos oito.

Neymar chamou a responsabilidade e sofreu um pênalti discutível em lance com Gusto. O brasileiro deslocou o goleiro e empatou a partida.

Pochettino fez alterações, lançando mão de Wijnaldum e Icardi. As alterações surtiram efeito e Icardi marcou nos acréscimos o gol do triunfo de virada em Paris. Bem posicionado, o argentino recebeu cruzamento na medida de Mbappé e mandou no contrapé do goleiro aos 47 minutos.



Haaland marca duas vezes

Erling Haaland manteve a rotina de jovem prodígio. Ontem, o atacante de 21 anos anotou duas vezes na vitória do Borussia Dortmund sobre o Unión Berlin, por 4 x 2, pelo Campeonato Alemão, e agora tem mais gols que jogos pelo clube: 68 bolas na rede em 67 aparições. São outras 19 assistências. Na atual temporada, o fenômeno norueguês chegou a 11 gols em oito jogos pelo clube. Pela seleção do país, pela qual atuou por três vezes recentemente, são mais cinco bolas nas redes e outras três assistências do astro cobiçado pelos gigantes do planeta. Jogou 11 vezes na temporada, portanto, e fez incríveis 16 gols.