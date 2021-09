Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Espanhol

O Real Madrid conquistou, ontem, um belo resultado no estádio de Mestalla ao virar o jogo contra o Valencia, pela quinta rodada do torneio, e ganhar por 2 x 1, com gols de Vinicius Jr e Benzema.

» Italiano

A Juventus poderia ter encerrado o jejum, ontem, contra o Milan, em Turim, mas o rival de Milão não deixou. Com Morata, a equipe da casa abriu vantagem, mas sofreu o empate aos 30 minutos da etapa final, com Rebic.

» Inglês

Manchester United venceu o West Ham por 2 x 1. Nos acréscimos, veio a chance de empate do time da casa. Noble cobrou pênalti e parou em defesa de De Gea. Cristiano Ronaldo e Lindgard decretaram a vitória do United.

» Mano Menezes

A paciência dos árabes com os treinadores brasileiros está curta. Três semanas após o Al-Ittihad dispensar Fábio Carille, foi a vez de Mano Menezes perder o emprego no Al-Nassr, após dirigir o clube em 12 jogos.

» Stock Car

Ricardo Maurício venceu as duas corridas da nona etapa, ontem, em Goiânia. O piloto ganhou a primeira prova com certa tranquilidade e, a segunda, com uma chegada eletrizante lado a lado com Thiago Camilo.

» Tênis

O Brasil fechou o duelo com o Líbano, em 3 x 0, e passou ao playoff mundial da Copa Davis. Marcelo Demoliner e Rafael Matos ganharam de Benjamin Hassan e Hady Habib por 2 a 1: 6/2, 3/6 e 7/6 (7/5).