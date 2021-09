Longe da liderança

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em mais um jogo com faltas e de muita tensão entre os jogadores, o Grêmio visitou o Flamengo e venceu, por 1 x 0, ontem, à noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a importante vitória, o tricolor gaúcho assumiu a 17ª posição. Está a um ponto do Juventude, primeiro time fora do Z-4, grupo do descenso. O rubro-negro carioca estacionou aparece em terceiro lugar, porém, com dois jogos a menos do que o líder Atlético-MG e o vice-líder Palmeiras.

Os primeiros 45 minutos foram de muita marcação e provocação por parte de Flamengo e Grêmio. Os dois times priorizaram a parte defensiva antes de chegar ao ataque, o que tornou o confronto faltoso e pouco atraente na parte ofensiva.

A primeira chance do Flamengo aconteceu somente aos 32 minutos. Andreas Pereira tentou lançamento, mas a bola desviou na marcação e caiu nos pés de Everton Ribeiro. O meia ajeitou para a perna direita e finalizou por cima do travessão.

A reta final da etapa ficou mais movimentada e teve um duelo a parte entre o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Borja. Aos 47, o centroavante colombiano respondeu com gol. Após cruzamento da esquerda, cabeceou sem chances de defesa para Diego Alves. A comemoração foi em frente ao banco do Flamengo, o que gerou enorme confusão nos vestiários durante o intervalo.

Os ânimos voltaram mais amenos para o segundo tempo, mas o Grêmio perdeu o goleiro Gabriel Chapecó logo aos dois minutos, após choque com o companheiro Ruan. O jogador ficou caído no gramado, teve náuseas e precisou ser levado para uma ambulância.

A marcação seguiu ditando o ritmo do confronto. Renato Gaúcho apostou nas entradas de Bruno Henrique, Pedro e Kennedy para dar mais dinâmica e conseguir passar pela defesa do Grêmio, mas sem sucesso.

Foram raras as chances de gol no segundo tempo e, quando surgiu, Diego Alves mostrou fama de pegador de pênalti. Léo Pereira colocou a mão na bola dentro da área. Borja foi para a cobrança, o goleiro caiu do lado direito e defendeu.

O Fla volta a campo na quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, pela semifinal da Libertadores.





Artilheiro ignora atuação fraca

O Internacional não jogou bem e, por pouco, não perdeu dois pontos no Beira-Rio, ontem. O time gaúcho foi salvo nos acréscimos pelo gol de Edenílson, que garantiu a vitória, por 1 x 0, sobre o Fortaleza. Herói do duro triunfo, ele minimizou a apresentação abaixo do esperado. “É o trabalho de toda a equipe. Foi um jogo bem difícil. Nossa estratégia foi esperar mais para não dar campo a eles. Soubemos sofrer, mas o importante são os três pontos”, comentou o meio-campista. Com o gol, Edenílson se isolou na artilharia do Brasileirão com nove gols, deixando para trás Hulk, do Atlético-MG, Gilberto, do Bahia, Bruno Henrique, do Flamengo, e Ytalo, do Bragantino, todos com oito gols.

Corinthians empata com América-MG

Após muita expectativa da torcida, Willian estreou, ontem, pelo Corinthians, na Neo Química Arena, e até participou da jogada do único gol corintiano da partida, marcado por Giuliano. Mas Marlon havia balançado as redes antes para o América-MG, após assistência de Zárate. Assim, o jogo terminou empatado por 1 x 1.

Como mandante, o alvinegro conseguiu apenas duas vitórias em 10 partidas. Além disso, o time comandado por Sylvinho corre o risco de deixar o G-6, pois tem 30 pontos, em sexto lugar, e o Fluminense, que tem 28, joga hoje contra o Cuiabá.

Após ter a estreia pelo Corinthians adiada em razão da quarentena imposta pela Anvisa, Willian foi escalado como titular pelo técnico Sylvinho e voltou a disputar um jogo oficial com a camisa corintiana 14 anos após deixar o clube para iniciar uma carreira de sucesso na Europa, onde jogou por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Róger Guedes e Giuliano também começaram jogando, enquanto Renato Augusto ficou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo.

O próximo jogo do Corinthians será uma prova de fogo para todos os reforços, pois se trata de um clássico contra o Palmeiras. Os dois rivais se encontram no sábado, na Neo Química Arena.

São Paulo bate Atlético-GO e alivia pressão

Pressionado pela proximidade da zona do rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo conseguiu respirar. Com vitória diante do Atlético-GO, por 2 x 1, ontem, no Morumbi, a equipe conseguiu abrir quatro pontos para o Z-4. Os gols do São Paulo foram marcados por Luciano e Rigoni. Mateus Barbosa descontou.

Foi apenas a sexta vitória do time tricolor no torneio nacional, o único que restou até o final da temporada depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

A partida foi difícil. Depois de abrir 2 x 0 com segurança, o São Paulo recuou, permitiu o primeiro gol do Atlético-GO e terminou o jogo no sufoco. O time venceu, mas a luta contra as últimas colocações deve continuar nas próximas rodadas.

Um dos destaques da vitória sobre o Atlético-GO, o volante Luan confia que o São Paulo pode buscar novos objetivos no campeonato. O meio-campista sabe, contudo, que uma vitória não basta para decretar o fim da má fase. “A nossa equipe vem passando por um momento difícil, mas todo mundo está trabalhando muito”, disse.

Dar sequência à reação não será fácil, pois o próximo adversário do São Paulo é o Atlético-MG, líder isolado do Brasileirão, sem perder há 13 jogos. O jogo, pela 22ª rodada, está marcado para as 21h de sábado, no Morumbi.

Fluminense pega Cuiabá

Eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, na última quarta-feira, o Fluminense continua a temporada com o Brasileirão como único foco, cenário que poderia ser bastante desanimador, não fosse o momento de reação na liga nacional. Em ascensão na tabela, brigando por posições dentro do G-6, o time comandado por Marcão visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, hoje, a partir das 20h, em jogo que encerra a 21ª rodada.

Sem perder há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com dois empates e três vitórias, a equipe carioca chegou aos 28 pontos, distanciou-se da zona de rebaixamento e sonha com uma vaga na Libertadores. O objetivo é compartilhado com o próprio Cuiabá, que está um ponto atrás, com 27, e pode conseguir a ultrapassagem.

O tricolor carioca deve entrar em campo com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Martinelli, Nonato, Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla. No ataque, Fred terá de cumprir suspensão. Ganso, Hudson e Manoel continuam no departamento médico.

Do outro lado, sem perder há quatro partidas e vindo de duas vitórias seguidas, o Cuiabá terá o meio Pepê, recuperado de covid-19.