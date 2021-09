Vasco e Cruzeiro ficam no 1 x 1

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco perdeu a oportunidade de entrar na briga pelo acesso ao ceder o empate, por 1 x 1, ao Cruzeiro, aos 49 minutos do segundo tempo, em duelo realizado ontem, em São Januário, pela 25ª rodada da Série B. Com o apoio da torcida, o time carioca foi superior, mas não suportou a pressão da equipe celeste, em um final de partida totalmente confuso, com direito a gol anulado de Daniel Amorim.

Nos acréscimos, Daniel Amorim, que entrou no lugar de Cano, marcou o segundo gol vascaíno. Mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR, que viu toque de mão na origem da jogada. Na sequência, Ramon foi às redes e evitou a derrota da equipe mineira. O jogo terminou depois do gol e houve muita reclamação dos jogadores do Vasco, revoltados com a anulação do gol que garantiria a vitória em casa.

“A gente não sabe por que o juiz anulou o gol, ele nem foi checar o VAR. É um lance interpretativo, ele tem que ver se pegou na bola ou não. Tem gente que fala que não foi nada, tem gente que fala que foi falta. Ele sequer foi checar”, reclamou o técnico Fernando Diniz.

O empate complicou ainda mais a meta criada por Vanderlei Luxemburgo, que, suspenso, ficou em Belo Horizonte, de levar o time à elite nacional. A Vasco precisou suportar as críticas ao final da partida, a maioria delas direcionada ao presidente Salgado.

O resultado não agradou ninguém. O Vasco subiu para a nona posição, mas tem 34 pontos, a sete do G-4. O acesso ficou ainda mais longe para o Cruzeiro, que permaneceu na 13ª posição, com 31.

Com 40 anos e mais de 100 jogos com a camisa cruzmaltina, Nenê chegou para ser o ponto de desequilíbrio do Vasco da Gama na Série B. O meia havia aparecido com destaque no empate diante do CRB e não foi diferente frente ao Cruzeiro. O ‘vovô-garoto’ abriu o marcador no reencontro entre clube e torcida, que, com a liberação da CBF e do governo, apareceu em pequeno número em São Januário. Foi liberada a presença de mil torcedores, mas pouco mais de 300 estiveram no estádio.

O gol saiu aos 44 minutos. Morato fez jogada individual e acionou Cano. O atacante chutou na trave. Na sobra, Nenê mandou para o fundo das redes.