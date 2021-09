Brasiliense vai pedir anulação de partida da Série D contra a Ferroviária

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Jonatan Dutra/Ferroviária SA)

O Brasiliense vai aos tribunais esportivos protestar contra o pênalti marcado para a Ferroviária que provocou a eliminação do clube na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (20/9), dois dias após o jogo, o Jacaré divulgou nota oficial questionando a decisão do Antônio Márcio Teixeira da Silva no lance que garantiu a classificação do time paulista para as oitavas de final do torneio nacional. Na visão do time amarelo, houve erro na marcação.

A jogada reclamada pelo Jacaré ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo do jogo de volta na Fonte Luminosa, em Araraquara. O lateral-direito Alex Murici derrubou Júlio Vitor e, inicialmente, o juiz marcou falta fora da área, mas, após conversas com seus auxiliares — Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira —, mudou de ideia e marcou o pênalti, convertido pelo time paulista.

“Antônio Márcio Teixeira da Silva assinalou falta, mas, após a pressão da equipe da Ferroviária em cima do assistente em 13 minutos de confusão, voltou atrás, marcou o pênalti e não explicou em campo e nem relatou na súmula o porquê da decisão. Além da marcação equivocada, o Jacaré questiona a omissão ao esclarecer a infração”, diz nota publicada pelo clube amarelo.

O Brasiliense pretende usar imagens de transmissões da partida para provar a tese de que o lance ocorreu fora da grande área. “O erro conjunto entre o árbitro e o assistente culminou na eliminação do Jacaré na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou 1 x 0 para a equipe paulista, com gol marcado a partir da penalidade”, prossegue o comunicado.

A falta do uso do árbitro de vídeo no mata-mata da competição nacional também foi questionada pelo clube de Taguatinga. “Vale ressaltar que na segunda fase da Série D não se tem o VAR, recurso que evitaria o erro desastroso do trio de arbitragem mineiro”, aponta o clube. A ferramenta será implementada apenas nas quartas de final, fase que define as equipes que irão subir para a terceira divisão.