Palmeiras e Atlético-MG dão largada na briga por vaga na final da Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Pedro Souza/Atlético)

As semifinais da Libertadores batem à porta. E, para abrir os trabalhos na fase decisiva, nada mais nada menos do que um Palmeiras x Atlético-MG, nesta terça-feira (21/9), às 21h30, no Allianz Parque. O duelo de ida da penúltima fase do torneio mais importante da América coloca frente a frente as duas melhores equipes do Brasileirão — com o Galo líder e o verdão vice-líder — e dois dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro.

Se o título da Libertadores leva à glória eterna, por terem feito as duas melhores campanhas da fase de grupos, Palmeiras e Atlético-MG podem ser considerados os “reis” da competição até aqui. O esquadrão alviverde, comandado pelo português Abel Ferreira, foi derrotado apenas uma vez nesta edição da Libertadores. O tropeço isolado veio no 4 x 3 diante do Defensa y Justicia, na penúltima rodada da fase de grupos. Depois disso, o Palestra passou por Universitario, Universidad Católica e o rival São Paulo.

Quando se trata de bolas na rede, o atual campeão da América costuma impor respeito sobre as defesas adversárias. Imponente, o alviverde tem o segundo melhor ataque entre os quatro semifinalistas do torneio (26) e perde apenas para o Flamengo, que tem 28. Rony (seis) e Raphael Veiga (quatro) são os principais personagens da trama ofensiva palestrina.

Único invicto ao lado do Flamengo, o Atlético-MG é, também, o dono da melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos. Para quem um dia contou com os milagres de “São Victor” debaixo das traves, estar com Éverson, goleiro de Seleção Brasileira, também é sinônimo de segurança. Lá na frente, Hulk é o artilheiro e a principal referência ofensiva da equipe, com sete gols.

Forte e vingador, o Galo não teve vida fácil para chegar ao round dos quatro melhores do torneio. Nas oitavas e quartas de final, superou, sem tomar um gol sequer, a temida dupla argentina, Boca Juniors e River Plate. Isso credencia o esquadrão comandado pelo técnico Cuca como um dos principais do futebol sul-americano.

Finalistas na temporada passada, Abel Ferreira e Cuca se reencontram

À beira do campo, Palmeiras x Atlético-MG reserva um duelo à parte. Abel Ferreira e Cuca protagonizam o encontro entre os dois últimos finalistas da Libertadores. Na última edição, o comandante mineiro esteve à frente de outro alvinegro, o praiano. Com o Santos, Cuca amargou o vice-campeonato e viu o sonho do tetracampeonato escapar nos acréscimos.



O embate tático entre Abel Ferreira e Cuca conta com um ingrediente a mais. O português vai igualar-se a Cuca como o treinador que mais vezes esteve à frente da equipe no Allianz Parque (35). Em 2016, o atual treinador atleticano faturou o Brasileirão de 2016 para o Palmeiras.

Semifinal justifica poderio financeiro

Lutando pelo título Brasileiro e da Libertadores, Palmeiras e Atlético-MG contam com elencos recheados e valiosos. Segundo o portal especializado Transfer Markt, o plantel alviverde é o segundo mais cotado do país, avaliado em 143,20 milhões de euros. Logo atrás, vem a equipe mineira valorizada em 98,45 milhões de euros. Ambos perdem para o Flamengo, precificado na casa dos 147,75 milhões de euros.

Até o momento, na atual temporada, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram apenas uma vez, quando os mineiros levaram a melhor por 2 x 0, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto desta terça-feira será o primeiro entre as duas equipes na história da Libertadores da América, onde uma vitória é fundamental rumo à glória da final continental.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima