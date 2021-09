Seleção feminina do Brasil goleia Argentina no segundo jogo amistoso

JM Júlia Mano*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O início do novo ciclo da Seleção feminina começou com duas vitórias no clássico contra a Argentina. Na tarde desta segunda-feira (20/9), o Brasil enfrentou as hermanas no segundo amistoso marcado na Data Fifa. O time comandado por Pia Sundhage triunfou sobre as vizinhas sul-americanas, por 4 x 1, no Estádio José Américo de Almeida Filho, popularmente chamado de Almeidão, em João Pessoa (PB).

A partida marcou o primeiro gol de Kerolin e Yasmin com a camisa canarinho. Enquanto a rainha Marta chegou a marca de 117 gols pela Seleção. Debinha também fez o seu e segue como artilheira na Era Pia. O jogo foi tranquilo para as brasileiras e deixou a técnica tão despreocupada, que ela pôde admirar a lua na capital paraibana, ao fim da partida.

Baile brasileiro

A Argentina começou a partida com a posse de bola. Aos quatro minutos, as hermanas tentaram fazer a primeira finalização do jogo. Larroquete bateu mal e a redonda foi parar nas mãos da goleira brasileira Letícia.

Os primeiros dez minutos foram bastante equilibrados. Ambos os times estavam marcando forte e tiveram dificuldades para encontrar espaços para finalizar. O Brasil conseguiu pressionar mais que as hermanas. Aos dez, Debinha cobrou escanteio e Angelina marcou, mas o gol não valeu. A camisa oito recebeu o passe de Kerolin, que tinha acertado Nuñez quando foi tocar a bola.

Com a forte marcação albiceleste no meio-campo, a Seleção Brasileira começou a trabalhar a bola com velocidade e conseguiu ameaçar mais as adversárias. Aos 18, Marta arriscou de fora da área e a goleira argentina Laurina Oliveiros espalmou a bola. Na sequência, Nycole cobrou escanteio e a redonda encontrou Kerolin, que abriu o placar para o Brasil.



Que celebração maravilhosa, Kerolin! ????

Alegria e emoção após marcar pela primeira vez com a camisa da #SelecaoFeminina! Que momento...



???? Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/8aliwAz6XV — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2021

O segundo gol do time verde e amarelo foi uma pintura da rainha Marta. Larroquete recebeu cartão amarelo por falta em cima da camisa dez do Brasil, que bateu a favor da Seleção canarinho. A bola da atacante passou por cima da barreira argentina, tocou na trave e morreu no lado esquerdo da goleira Oliveiros.



???? Atualiza que é da Rainha! O gol 117 de Marta pelas #GuerreirasDoBrasil ???????? foi em grande estilo! Que batida!



???? Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/KZFshCHNNK — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2021

No final da primeira metade da partida, a Argentina não conseguiu se encontrar e penetrar na área brasileira, enquanto o Brasil continuou a impor o ritmo da partida até o fim do primeiro tempo, aos 49 minutos.

Três gols em menos de dez minutos

Pia fez três alterações para o segundo tempo. Yasmin estreou na Seleção ao entrar no lugar de Tamires e, nos dez primeiros minutos do segundo tempo, deu assistência para o gol de Debinha e marcou o seu primeiro com a camisa canarinho.

Com dois minutos, Nycole dominou a bola, passou para a camisa cinco que cruzou para a Debinha marcar, de cabeça, o terceiro verde-amarelo. Aos cinco, Larroquete aproveitou a falha da zaga brasileira para diminuir a favor da Argentina.

O lance seguinte resultou no quarto do Brasil. Marta roubou a redonda e tocou para Yasmin. A atacante bateu cruzado e a bola mais uma vez balançou a rede albiceleste.



Ela crava, tá? Simplesmente @Debinha7! Artilheira da Era Pia das #GuerreirasDoBrasil ????????!



???? Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/g8GhrWUN7a — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2021

???? #SelecciónFemenina - Amistoso



???? Todo de Mariana Larroquette en el descuento de @Argentina ????pic.twitter.com/28VZNkrZ6s — Selección Argentina ???????? (@Argentina) September 20, 2021

6 minutos em campo: uma assistência e um gol. Tá bom?



Que estreia pelas #GuerreirasDoBrasil ????????, hein, Yasmim!



???? Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/sWS4MIEKmq — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2021

A técnica do Brasil rodou mais algumas vezes o banco na segunda metade do jogo. Pia colocou em campo Ary Borges, Geyse e Thaís. Sem pressa, a Seleção passou a tocar mais a bola. A Argentina se aproveitou da queda de ritmo e encontrou mais espaços para finalizar, porém, sem marcar.

A equipe canarinho seguiu em busca do quinto gol, mas, aos 49 do segundo tempo, a árbitra Thayslane de Melo Costa apontou para o meio do campo e apitou. Fim de papo: 4 x 1 para o Brasil e segunda vitória sobre as hermanas.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 4

Letícia Izidoro; Tamires (Yasmin), Daiane (Lauren), Érika e Tamires; Debinha (Ary Borges), Duda, Angelina (Thaís) e Kerolin (Ludmila); Nycole (Geyse) e Marta

Técnica: Pia Sundhage



ARGENTINA 1

Laurina Oliveros; Stábile, Cometti, Agustina Barroso e Cruz; Vallejos (Troncoso), Núñez (Mayorga), Faifán e Florência Bonsegundo (Rodríguez); Mariana Larroquette e Yael Oviedo (Szymanowski)

Técnico: Germán Portanova

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho (João Pessoa)

Gols: Kerolin, aos 19 minutos, Marta, aos 36, do primeiro tempo. Debinha, aos dois, Larroquete, aos cinco, e Yasmin, aos seis, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Mariana Larroquete.

Público e renda: portões fechados

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (Brasil)

*Estagiária sob supervisão de Danilo Queiroz