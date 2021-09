Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da terça-feira (21/9)

CB Correio Braziliense

Palmeiras e Atlético-MG brigam por vaga na final da Libertadores - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta terça-feira (21/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na segunda-feira (20/9).



Resultados da segunda-feira (20/9)



Campeonato Brasileiro

Cuiabá 2 x 2 Fluminense

Campeonato Espanhol

Barcelona 1 x 1 Granada

Campeonato Italiano

Udinese 0 x 4 Napoli

Campeonato Português

Braga 3 x 1 Tondela

Benfica 3 x 1 Boavista

Campeonato Brasileiro Série D

Guarany de Sobral 2 x 0 Galvez



Amistosos da Seleção Feminina

Brasil 4 x 1 Argentina

Campeonato Brasileiro sub-20

São Paulo 2 x 3 Botafogo

Copa do Mundo de Futsal FIFA

Japão 1 x 2 Paraguai

Espanha 4 x 1 Angola

Estados Unidos 0 x 7 Sérvia

Irã 1 x 2 Argentina



Competições desta terça-feira (21/9)

Libertadores

21h30 - Palmeiras x Atlético-MG



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Guarani x Remo

19h - Sampaio Corrêa x Brusque

19h - Avaí x Goiás

19h - Brasil de Pelotas x CRB

21h30 - Náutico x Londrina

21h30 - Vila Nova x Confiança

Campeonato Espanhol

14h30 - Getafe x Atlético de Madrid

17h - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano

17h - Levante x Celta

Campeonato Italiano

13h30 - Bologna x Genoa

15h45 - Atalanta x Sassuolo

15h45 - Fiorentina x Internazionale

Copa do Brasil sub-17 (quartas de final)

15h - Porto Vitória x Atlético-MG

Na TV



14h30 - Campeonato Espanhol: Getafe x Atlético de Madrid; Fox Sports

16h - Série B: Guarani x Remo; SporTV

17h - Campeonato Espanhol: Athletic Bilbao x Rayo Vallecano; Fox Sports

19h - Série B: Avaí x Goiás; SporTV

21h30 - Série B: Náutico x Londrina; SporTV

21h30 - Copa Libertadores: Palmeiras x Atlético-MG (ida da semifinal); SBT