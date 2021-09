Semifinais começam nesta terça com três brasileiros cobiçando a América

VP VICTOR PARRINI*

Dos quatro semifinalistas da Libertadores, três são brasileiros - (crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Nunca antes na história recente da Libertadores, com disputa mata-mata, três clubes de um mesmo país chegaram às semifinais. Os pioneiros no quesito são os brasileiros: Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. E nesta terça-feira (21/9), paulistas e mineiros se enfrentam na abertura da fase, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida. No dia seguinte, o Flamengo receberá o "intruso" Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã.

Apesar de ser a primeira vez que três clubes do mesmo país chegam juntos à semifinal, algo semelhante aconteceu na década de 1960, quando a Libertadores era disputada por meio de grupos. Na edição de 1966, River Plate, Boca Juniors e Independiente jogaram o triangular semifinal pelo Grupo A, ao lado do Guaraní, do Paraguai. À época, o Penãrol foi coroado campeão.

Paulistas x Mineiros

Donos das duas melhores campanhas da fase de grupos da competição, Palmeiras e Atlético-MG prometem fazer uma semifinal extremamente equilibrada. Isso porque o verdão tem o segundo melhor ataque entre os semifinalistas, com 26 gols, e fica atrás somente do Flamengo, que tem 28. No entanto, o lado alvinegro do confronto conta com a melhor defesa do torneio, vazada em apenas três oportunidades.

O duelo café com leite é, também, um encontro entre artilheiros e os dois técnicos finalistas da última edição da Libertadores. Abel Ferreira foi campeão com o Palmeiras na temporada 2020, enquanto Cuca amargou o vice-campeonato à frente do Santos. Dentro do campo, o Palestra aposta no trio ofensivo formado por Dudu, Rony e Raphael Veiga. O Galo quer chegar à final com Hulk, Diego Costa e companhia.

Mengão sonha com final

Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo deseja pintar a América de preto e vermelho pela terceira vez. Mas para isso, precisará superar o Barcelona de Guayaquil. Os equatorianos fizeram a quarta melhor campanha da fase de grupos e superaram nas fases anteriores o Vélez Sarsfield e o Fluminense, impedindo uma semifinal 100% brasileira na Libertadores.

Os cariocas são os favoritos para vencer os jogos e avançar à final. Na partida desta quarta-feira (21/9), o rubro-negro terá um reforço: a volta do seu torcedor em jogo de Libertadores, no Maracanã. Cerca de 20 mil ingressos já foram comercializados. A última vez que o Flamengo havia recebido público no estádio pelo torneio foi em 11 de março de 2020, justamente contra o Barcelona de Guayaquil, quando mais de 63 mil flamenguistas lotaram o templo do futebol.



Bandeira brasileira fincada no Uruguai

Com três representantes na semifinal, o Brasil tem pelo menos um clube garantido na decisão agendada para o Centenário, em Montevidéu, em 27 de novembro. Caso o Flamengo avance, a América testemunhará a quarta final de Libertadores totalmente verde-amarela — a segunda consecutiva.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima