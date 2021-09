Rapidinhas

CB Correio Braziliense

REELEIÇÃO

O brasileiro Andrew Parsons será reeleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Ele será o único candidato a se apresentar na Assembleia Geral do órgão, que acontecerá em 12 de dezembro, em Taiwan. O dirigente lidera o órgão desde 2017.



BASQUETE

Gustavo de Conti é o novo técnico da Seleção Brasileira masculina de basquete. O anúncio foi feito, ontem, pela CBB. Aos 41 anos, o treinador do Flamengo irá acumular as duas funções com a ambição de levar o país de volta a uma Olimpíada.



VÔLEI

Campeã do Sul-Americano, a Seleção Brasileira feminina de vôlei comemorou o fim de ciclo de conquistas. “ Vamos comemorar toda a temporada que foi muito especial para o nosso grupo. Encerramos felizes e já pensando em Paris", avaliou a ponteira Gabi.



FUTSAL

O Brasil conheceu, ontem, o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. O time verde e amarelo terá pela frente o Japão. O jogo está marcado para quinta-feira, às 14h. Quem avançar pega Venezuela ou Marrocos.



GINÁSTICA

O ginasta Arthur Nory ganhou a medalha de ouro na barra fixa no Campeonato Paulista, a 1ª competição

após as Olimpíadas. Francisco Barretto ficou no topo no individual geral masculino e Christal Bezerra no feminino.



CANOAGEM

Com a Confederação Brasileira de Canoagem afundada em crise após uma execução judicial de R$ 5,7 milhões, Isaquias Queiroz pediu união para reerguer a modalidade. “Situação muito triste”, lamentou o medalhista olímpico.