Com audiência de Pelé, Brasil goleia a Argentina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O novo ciclo da Seleção Brasileira feminina começou da melhor maneira possível. Ontem, o time verde e amarelo voltou a se apresentar de forma consistente e venceu o segundo amistoso seguido diante da Argentina, desta vez por 4 x 1, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Fora de campo, o time da técnica Pia Sundhage contou com uma torcida ilustre. Hospitalizado em São Paulo, Pelé assistiu à partida do time de Marta e companhia.

A imagem do Rei do Futebol acompanhando o jogo foi compartilhada por Kely Nascimento, filha do ex-atleta. Na foto, Pelé observada atentamente Marta, considerada a rainha do esporte mais popular no Brasil. "Assistindo a Rainha. Futebol = remédio", escreveu Kely. Edson Arantes do Nascimento está internado no Hospital Albert Einstein desde agosto em recuperação de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon.

Em campo, o Brasil fez jus à torcida ilustre de Pelé e goleou com autoridade. No primeiro tempo, a brasiliense Nycole cobrou escanteio na cabeça de Kerolin, que deslocou para o gol. De falta, Marta ampliou para o time tupiniquim e se isolou ainda mais na artilharia histórica da Seleção Brasileira. Agora, a camisa 10 tem 117 boas na rede com a camisa canarinho. O Rei do Futebol, por exemplo, tem 77.

Debinha ampliou para a Seleção logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Em falha da defesa, Larroquete descontou para a Argentina. No lance seguinte, Yasmin fechou o placar no Almeidão: 4 x 1. “Uma honra saber que ele está acompanhando o futebol feminino. Gratificante demais. Obrigada ao Rei. Para a gente, é motivo de alegria saber que ele está aos poucos se recuperando”, declarou Marta no fim da partida.