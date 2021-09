Dor de cabeça uruguaia

DQ Danilo Queiroz

A semana do Flamengo começou com uma notícia negativa que vai muito além da derrota para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. De olho no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, amanhã, no Maracanã, pela Libertadores, o clube rubro-negro tem esperanças cada vez menores de contar com um dos destaques do elenco na temporada. Com uma lesão muscular, o meia uruguaio Arrascaeta tem chances remotas de jogar os primeiros minutos da semifinal contra os equatorianos. O lateral-esquerdo Filipe Luís é outro que deve seguir como desfalque.

A ausência do camisa 14, porém, é a maior dor de cabeça do técnico Renato Gaúcho. Um dos pilares do elenco desde a vencedora temporada de 2019, Arrascaeta é peça central das ações de ataque do Flamengo. Quando não tem o uruguaio em campo, o time rubro-negro perde em aproveitamento ofensivo. A dependência se mostrou bastante acentuada contra o Grêmio. Nos 90 minutos da derrota em casa, o clube carioca finalizou somente uma vez em direção ao gol do tricolor gaúcho. Mas a falta do principal articulador do meio-campo vai além dessa partida.

Nos 12 jogos em que não teve Arrascaeta à disposição por lesão ou convocação para a seleção de seu país, a média de gols do Flamengo ficou em apenas 1,5. Nas 29 aparições do uruguaio na temporada, o número sobe para 2,8. A quantidade de tentativas para colocar a bola na rede também traduz a importância do jogador no ritmo de construção ofensiva do time carioca. Com o camisa 14, são necessárias apenas 4,4 finalizações para marcar. Sem ele, o índice quase dobra: 8,5. Maior garçom do rubro-negro em 2021, o atleta distribuiu 12 passes para os companheiros marcarem.

Renato Gaúcho é ciente da importância do jogador, mas prefere não arriscar e perdê-lo por mais tempo nos três campeonatos que o clube disputa. Assim como Filipe Luís, a decisão será tomada em conjunto com o staff rubro-negro. “Vamos conversar com o departamento médico. Converso com os jogadores também. O jogo de amanhã é muito importante, mas não é o último jogo do ano. Temos que tomar cuidado para não colocar o jogador em campo e perdê-lo por mais cinco, seis jogos. O Flamengo briga por três competições, e a cada três dias temos uma decisão”, ponderou.

Com isso, existe a chance de Arrascaeta ser preparado apenas para a partida de volta, no Equador, na próxima semana. Por outro lado, Diego Ribas pode voltar ao time. No treinamento de ontem, no CT Ninho do Urubu, o camisa 10 treinou normalmente e tem chances de recuperar a vaga na equipe titular. O jogador ficou fora de combate por duas semanas devido a um edema na panturrilha. Utilizado nos minutos finais da derrota diante do Grêmio, o atacante Bruno Henrique também não sente mais problemas na coxa e pode começar jogando contra o Barcelona.





Barcelona também terá desfalques

Não é só o Flamengo que tem dores de cabeça para a primeira partida da semifinal da Libertadores. O Barcelona de Guayaquil viajou para o Rio de Janeiro com problemas para os primeiros 90 minutos da decisão entre os clubes. Em informe médico, o clube confirmou dois desfalques para o jogo no Maracanã. O atacante Michael Hoyos, se recuperando de uma cirurgia no ombro, e o zagueiro Pedro Velasco, separado do elenco para realizar treinamentos nem sequer vieram para o Brasil.

Se não tem bom desempenho como visitante, o time equatoriano terá um apoio extra na próxima semana, quando atua em casa. Ontem, o Barcelona conseguiu autorização para ocupar 30% das arquibancadas do Estádio Monumental de Guayaquil contra o Flamengo, o que equivale a cerca de 18 mil lugares. O clube, inclusive, iniciou as vendas de ingressos para a partida. Para o duelo de ida, o rubro-negro poderá vender ingressos para 50% da capacidade do Maracanã. Até ontem, 20 mil entradas foram comercializadas.