Cuiabá e Flu empatam em jogo agitado

CB Correio Braziliense

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

Cuiabá e Fluminense perderam a chance de pular para o G-6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, o dourado e o tricolor mediram forças na Arena Pantanal e empataram, por 2 x 2, em um confronto bastante movimentado. O tricolor chegou a abrir dois gols de frente no marcador. Na base do poder de reação, os mato-grossenses correram atrás do resultado e garantiram apenas um ponto para cada lado.

O Fluminense fez um bom primeiro tempo na Arena Pantanal. Nos primeiros minutos, Luiz Henrique marcou um belo gol. Bobadilla ampliou de cabeça. De pênalti, Jonathan Cafu diminuiu logo na sequência. Na etapa final, o tricolor chegou a ter um gol anulado por impedimento e baixou o ritmo. Com isso, o Cuiabá empatou com Felipe Marques. O jogo seguiu quente como o calor do Pantanal, mas ninguém conseguiu balançar as redes.

“Foi muito importante o meu gol. Trabalho muito por esses momentos. O Fluminense é um time qualificado e sabemos da importância desse ponto. O Campeonato Brasileiro é muito difícil”, destacou Felipe Marques ao SporTV. “Não soubemos administrar bem o jogo. Começamos muito bem e, infelizmente, tomamos gol bobo e levamos o empate. Confesso que o lance (anulado) foi duvidoso, mas vida que segue. Temos jogos importantes pela frente”, completou o tricolor Yago Felipe.

Daniel Alves

Ontem, o Fluminense fez uma proposta para contar com o serviço do lateral-direito Daniel Alves. O jogador de 38 anos está livre no mercado desde que rescindiu com o São Paulo. Ele disputou apenas seis jogos pelo tricolor paulista no Brasileirão e pode ser inscrito por qualquer clube. No Brasil, o time carioca tem a concorrência de Flamengo e Athletico-PR na tentativa de fechar negócio com o campeão olímpico.