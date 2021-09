Parque de diversão

TK Túlio Kaizer

São Paulo — Acabou a espera. É noite de semifinal da Libertadores. A partir das 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Atlético iniciam a disputa para saber quem vai à final. O jogo mental para a partida começou muito antes de hoje. No último sábado, após vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense, por 2 x 0, fora de casa, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira declarou que o Galo é o favorito no confronto da semifinal.

“Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos, vamos analisar nosso adversário. É ida e volta, vamos ser humildes, colocar em prática nossa estratégia, capacidade, força mental, usar nossa técnica, tática e competir. No futebol, tudo é possível”, opinou.

Ontem, o atacante Hulk respondeu. “Primeiramente, é não pegar essa responsabilidade para a gente. O Abel joga isso, mas a gente pode jogar de volta também, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Eles estão defendendo o título. É um jogo que é 50% a 50%”, afirmou o goleador alvinegro, que contabiliza 21 gols em 46 jogos na temporada.

A disputa acirrada por títulos entre Atlético e Palmeiras não ocorre apenas na Libertadores. As duas equipes comandam o Brasileirão. O Galo tem sete pontos a mais que o Alviverde, vice-líder do torneio.

Os números entre os dois times estão bastante equilibrados na temporada. Com um ataque de respeito, o Galo tem média de 1,76 gol por partida somando todos os jogos que fez nesta temporada. Foram 88 bolas na rede em 51 apresentações. O atacante Hulk é o principal responsável pelos bons números do time, com participação direta em 32 gols (21 tentos e 11 assistências).

Do lado palmeirense, a artilharia está dividida entre o meia Raphael Veiga e o atacante Willian, que ainda não conseguiu se firmar na equipe titular. Os dois jogadores marcaram 10 gols cada. Em 51 partidas, o clube alviverde sofreu 49 gols e marcou outros 85.

Dois dos grandes personagens do confronto desta noite são Hulk e Diego Costa, astros do ataque do Atlético. Os atacantes pisarão pela primeira vez no gramado do Allianz Parque, estádio do time para o qual torciam durante a infância: o Palmeiras. “Eu tinha um carinho especial pelo Palmeiras desde criança. Na minha casa, todos eram corintianos. Hoje, são atleticanos”, afirmou Hulk na entrevista coletiva de ontem.

FICHA TÉCNICA

21h30

Allianz Parque

São Paulo (SP)

Libertadores

Semifinal (ida)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Transmissão: SBT

Palmeiras (4-2-3-1)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Felipe Melo) e Zé Rafael; Wesley, Raphael Veiga e Dudu; Luiz Adriano (Rony)

Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG (4-4-2)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Jair, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa (Vargas)

Técnico: Cuca