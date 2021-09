Livres e desimpedidos: veja alguns dos jogadores disponíveis no mercado

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC)

É semana decisiva no mercado da bola tupiniquim. Os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm somente até a sexta-feira (24/9) para se reforçar e inscrever novos jogadores para a sequência do campeonato. Depois disso, a janela se encerra e as equipes terão de finalizar o ano com o que têm em mãos. O mercado oferece boas oportunidades, inclusive nomes badalados, como Daniel Alves e Paulinho. Nesse ritmo, o Correio preparou uma lista de atletas que estão livres para assinar novos contratos.

Daniel Alves

Após rescindir com o São Paulo, o lateral está livre para assinar com qualquer outro clube. Pelo tricolor do Morumbi, Dani Alves disputou apenas seis partidas no Brasileirão e ainda pode vestir outras cores nesta edição do campeonato. O Flamengo monitora a situação do atleta, enquanto o Athletico-PR e Fluminense entraram na briga para arrematar o maior vencedor do futebol mundial.

Daniel Alves desperta interesse da dupla Fla-Flu e Athletico-PR (foto: Rubens Chiri,/São Paulo FC)

Paulinho

Outro nome que já vestiu a amarelinha e está livre no mercado é do volante Paulinho. Em julho, o camisa 8 assinou com o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde disputou apenas quatro partidas. A rescisão junto ao clube saudita animou os torcedores brasileiros, principalmente os do Corinthians. No entanto, caso o retorno seja concretizado, o jogador só poderia atuar na próxima temporada, pois seu vínculo foi encerrado depois do encerramento da janela de transferências internacionais.

Corinthians pode repatriar o volante Paulinho (foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Ramires

Mais um jogador de Seleção Brasileira que está sem clube atualmente é o volante Ramires. Campeão europeu pelo Chelsea em 2012, o jogador chegou a atuar no futebol chinês até desembarcar no Palmeiras, em 2019, onde não desempenhou bem e disputou 43 jogos. Ramires rescindiu o verdão em novembro de 2020 e desde então segue livre no mercado.

Depois de defender o Palmeiras, Ramires está livre no mercado (foto: Cesar Greco/Palmeiras)



Maicon

Aos 33 anos, o zagueiro Maicon é mais um brasileiro sem contrato. O último serviço prestado pelo atleta foi ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuou por três temporadas. O defensor ainda não jogou em 2021 e teve o contrato rescindido em 1 de julho. Com passagens por Cruzeiro e São Paulo, Maicon é um nome que pode agradar alguns comandantes e dirigentes do futebol nacional.

Experiente zagueiro, Maicon está livre para possível retorno ao Brasil (foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Jemerson



Jemerson começou o ano defendendo o Corinthians, mas a política de cortes de gastos da diretoria alvinegra influenciou para que o zagueiro tivesse o contrato encerrado ainda em julho. O defensor de 29 anos disputou apenas 14 partidas oficiais em 2021, nenhuma delas pelo Brasileirão. Assim, aparece como opção para clubes que buscam peças para a retaguarda.

Jemerson segue livre para reforçar equipes do Brasil e exterior (foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Fernando

Sem atuar em 2021, em agosto, o volante Fernando teve seu vínculo junto ao Beijing Guoan, da China. Livre no mercado, o jogador pode ter o Brasil como o próximo destino. Por aqui, vestiu as cores do Grêmio entre 2010 e 2013, até ser negociado com o Shakhtar Donetsk.

Ricardo Friedrich

Debaixo das traves, a opção fica por conta de Ricardo Friedrich. O goleiro de 28 anos estava no Ankaragücü, da Turquia, mas deixou o clube em julho e aparece como alternativa interessante para os clubes que buscam por peças na posição Por aqui, o arqueiro soma passagem pelas categorias de base do Internacional, equipe profissional do Esportivo-RS e Ituano.



Gringos livres no mercado

O cardápio de jogadores estrangeiros sem contratos também oferece algumas opções para os clubes do Brasil. Confira.

Ángel e Óscar Romero

Para quem busca opções ofensivas, os gêmeos Romero estão livres e desimpedidos. Os dois vinham defendendo as cores do San Lorenzo, mas em agosto tiveram o contrato encerrado junto ao time argentino. Na última semana, os paraguaios de 29 anos chegaram a ser especulados como possíveis reforços do poderoso Barcelona, que não conta mais com Lionel Messi.

Gêmeos Romero aparecem como alternativas ofensivas para clubes (foto: Divulgação/San Lorenzo)



Giovani dos Santos

Filho do meio-campista Zizinho, o atacante Giovani dos Santos aparece livre no mercado da bola. O jogador de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018) está sem clube desde julho e não atua profissionalmente desde abril, quando vestiu a camisa do América-MEX. Passagens por Barcelona, Tottenham e Villarreal o credenciam como boa peça ofensiva.

Giovani dos Santos é uma das opções ofensivas disponíveis (foto: Manuel Velasquez/Getty Images/AFP)

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz