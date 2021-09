Em live, prefeito manifesta interesse do Rio de Janeiro em receber o Mundial

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Giuseppe Cacace/AFP)

O Mundial de Clubes 2021 pode desembarcar no Brasil. Mais especificamente no Rio de Janeiro. Em live realizada nas redes sociais na noite desta terça-feira (21/9), o prefeito Eduardo Paes externou a intenção de ser cidade-sede da competição. A candidatura carioca seria para substituir o Japão, que desistiu do torneio devido à pandemia de covid-19. Sem os japoneses, a Fifa busca um novo local para realizar o evento.

Segundo Paes, foram iniciadas conversas com dirigentes, incluindo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para viabilizar a candidatura carioca. “É um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final lá. Tem umas conexões, uns contatos com a Fifa. Não é simples, parece que há uma predileção para se fazer essa final na Ásia. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça”, explicou o prefeito.

O Mundial reunirá os campeões continentais em dezembro. Vencedor da Champions League, o Chelsea irá representar a Europa. Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Barcelona-EQU estão nas semifinais da Libertadores e brigam pela vaga da América do Sul. Al Ahly, dono da taça da Liga dos Campeões da África, e Auckland City, indicado da Oceania, também estão confirmados. As outras duas são para a Ásia e a Concacaf.

Maracanã receberia a competição pela segunda vez. A primeira foi em 2000, com título do Corinthians (foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)

Além disso, o campeão nacional do país sede também tem lugar garantido no Mundial. Caso venha para o Brasil, ainda não há a definição se o indicado seria o Flamengo, dono do título da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 ou o vencedor da edição de 2021. Para isso, porém, o torneio nacional deverá ser encerrado antes de a competição da Fifa ser iniciada. A previsão é ter bola rolando entre 9 e 19 de dezembro.

Torcedor assumido do Vasco, o prefeito do Rio de Janeiro ainda brincou sobre a possibilidade de o Flamengo disputar o Mundial Interclubes em casa. “As pessoas acham que quando eu falo do Mundial de Clubes, eu estou falando do Flamengo. Só que é certa arrogância do flamenguista achar que já está na final. Não estou torcendo contra, estou torcendo para o Flamengo ir para a final. Se Deus quiser o Flamengo vai estar representando o Rio e Brasil”, destacou.

Se for escolhido pela entidade máxima do futebol, o Rio de Janeiro receberia o Mundial de Clubes pela segunda vez na história. A primeira, em 2000, terminou com título do Corinthians sobre o Vasco, em decisão realizada no estádio do Maracanã. A edição, inclusive, marcou o início da organização da competição sob a tutela da Fifa. Há a expectativa, ainda, da presença de público no evento.