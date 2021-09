São Paulo encara América-MG

CB Correio Braziliense

(crédito: Erico Leonan/saopaulofc)

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, o São Paulo aposta na força do ataque para derrotar o América-MG, hoje, às 20h30, no Morumbi, em jogo adiado pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo, enfim, tem opções que deixam o torcedor um pouco menos preocupado.

Para começar o confronto contra os mineiros, o treinador vai apostar em Rigoni e Luciano. A dupla foi responsável pelos gols na vitória sobre o Atlético-GO, domingo, por 2 x 1. O resultado fez o São Paulo abrir três pontos de folga para o primeiro integrante da zona de risco, o Grêmio, em 17º, e também para o América-MG, o 18º. A equipe do Morumbi soma 25 pontos contra 22 do adversário da noite de hoje.

Além de Rigoni e Luciano, Crespo tem Jonathan Calleri à disposição no banco. O argentino fez sua reestreia no último jogo, quando atuou por 15 minutos. Até adquirir o condicionamento físico ideal será utilizado no segundo tempo, mas, caso consiga repetir o desempenho da primeira passagem, quando caiu nas graças do torcedor, logo será titular no ataque tricolor.

Não será incomum até os três atuarem juntos com Crespo. Luciano demonstrou em outras oportunidades que pode atuar um pouco mais recuado, na função de armação, preparando jogadas para serem finalizadas por Rigoni e Calleri.

Crespo ainda tem o experiente Eder, jogador com características diferentes de Rigoni, Luciano e Calleri, e o jovem Marquinhos, que estava indo bem até sofrer estiramento muscular na coxa esquerda. Ele está à disposição do treinador pela primeira vez desde o início de agosto, quando se machucou contra o Palmeiras.

“O São Paulo voltou a jogar bem, ter prazer de jogar um bom futebol”, elogiou Hernán Crespo depois da partida do último fim de semana. “O prazer de passar e criar oportunidades é uma situação que me dá tranquilidade”.