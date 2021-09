Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Sul-Americana

O Red Bull Bragantino espera fazer bonito no retorno dos seus torcedores ao estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Hoje, o time recebe o Libertad, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.

» boxe

O ex-pugilista Miguel de Oliveira está internado em São Paulo. O ex-campeão, de 73 anos, sofre com complicações no pâncreas. Segunda a filha, ele está sob cuidados paliativos para que não haja sofrimento.

» Pelé

Pelé deu mais um bom sinal da recuperação para retirada de um tumor no cólon. O Rei do Futebol aparece em um vídeo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica.

» TÊNIS

Luísa Stefani atingiu nesta semana o melhor ranking de sua carreira. Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ela ganhou a posição da checa Barbora Strycova e assumiu o 12º lugar na lista de duplas da WTA.

» Série B

O Coritiba enfrentará o Vitória, hoje, para seguir tranquilo na liderança e mais perto do acesso. A Ponte Preta medirá forças contra o Operário, a fim de se afastar da zona de rebaixamento da segunda.

» Série D

A CBF autorizou, ontem, a volta do público aos estádios nas oitavas da Série D. Eliminados, Brasiliense e Gama não poderão reencontrar seus torcedores. O alviverde caiu na fase de grupos, e o Jacaré, no primeiro mata-mata.