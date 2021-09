Copa do Brasil: Flamengo e Fortaleza definem vaga na final em casa

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Thais Magalhães/CBF)

As partidas das semifinais da Copa do Brasil estão previstas para serem jogadas somente nas últimas semanas de outubro (20 e 27), mas uma definição importante foi feita nesta quarta-feira (22/9). Através de sorteio realizado no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a ordem dos mandos de campo nas partidas. Flamengo e Fortaleza irão decidir em casa.

Conforme definido pelas bolinhas, o rubro-negro carioca jogará a primeira partida diante do Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. A volta, portanto, será no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o time cearense viaja até Minas Gerais para jogar com o Atlético-MG, no duelo de ida, na Mineirão. Os 90 minutos decisivos do duelo serão disputados na Arena Castelão.

Assim como nas outras fases da Copa do Brasil, o critério gol fora de casa não tem peso na definição dos finalistas. Com isso, quem levar a melhor na soma dos placares seguirá na disputa do título do torneio nacional. Em caso de empate ao fim dos 180 minutos, o classificado será conhecido em disputa de pênaltis. Quem avançar garante premiação mínima de R$ 23 milhões. O campeão leva R$ 56 milhões.

Em busca do quarto título, o Flamengo jogará a semifinal da Copa do Brasil pela 14ª vez. Com cinco aparições entre os quatro melhores, o Atlético-MG luta pela segunda taça. Também em busca do bicampeonato do torneio nacional, o Athletico-PR marca presença na fase pela terceira vez. O Fortaleza é o único estreante em tal altura da competição e, com isso, sonha com a primeira conquista.

Jogos das semifinais da Copa do Brasil

Ida (20 de outubro)

Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada)

Atlético-MG x Fortaleza (Mineirão)

Volta (27 de outubro)

Flamengo x Athletico-PR (Maracanã)

Fortaleza x Atlético-MG (Arena Castelão)