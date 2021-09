Palmeiras se isola como clube brasileiro que mais jogos disputou na Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Nelson Almeida/POOL/AFP)

O Palmeiras não saiu do zero diante do Atlético-MG, no confronto de ida da semifinal da Libertadores. Mesmo assim, clube e torcida comemoram um recorde atingido na partida da última terça-feira (21/9), que pouco empolgou. O Verdão agora é o clube brasileiro que mais entrou em campo pelo principal torneio sul-americano, superando o tricampeão do torneio, o Grêmio.

A exibição diante do Galo mineiro foi a de número 208 do Palmeiras na história da Libertadores da América. O time paulista superou o Grêmio, tricampeão sul-americano (207 jogos), e agora puxa a lista de equipes brasileiras que mais atuaram pela competição continental.

O feito alviverde ainda pode ser ampliado. A equipe paulista disputará na próxima terça-feira (28/9), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o segundo e decisivo jogo pela semifinal da Libertadores diante do Atlético-MG. E, caso avance à grande final do torneio, chegará a 210 partidas pelos campos do continente.

As 208 aparições do clube na Libertadores têm um saldo positivo. Nas 21 edições disputadas, o Palmeiras coleciona 116 vitórias, 38 empates e 54 vitórias, um aproveitamento que beira os 62%. O Verdão também balançou as redes 389 vezes, o equivalente a uma média de 1,87 por jogo.

Na briga pelo título, o esquadrão comandado pelo técnico Abel Ferreira ainda defende mais um recorde importante: o de maior invencibilidade como visitante. Hoje, o Palmeiras soma 14 jogos sem saber o que é perder longe de São Paulo. Superando os atleticanos na próxima semana, despontará com 15.

Confira os cinco clubes brasileiros que mais jogaram na Libertadores:

Palmeiras - 208 partidas

Grêmio - 207 partidas

São Paulo - 199 partidas

Cruzeiro - 166 partidas

Santos - 153 partidas



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima