Em recuperação de cirurgia, Pelé canta hino do Santos; assista

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Reprodução)

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue em recuperação de uma cirurgia de um tumor no cólon, uma parte do intestino. Nesta quarta-feira (22/9), Kely Nascimento, filha do ex-jogador, compartilhou mais um momento do pai no Hospital Albert Einstein, onde está desde 31 de agosto. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o Rei do Futebol aparece bem e cantando o hino do Santos.

A performance do ex-camisa 10 do alvinegro praiano foi acompanhada por dois músicos. Com um violão, um deles acompanha o ritmo do Rei. O futebol, inclusive, tem sido um importante aliado da recuperação de Pelé. Na segunda-feira (20/9), Kely compartilhou um outro vídeo, onde o pai assiste à vitória da Seleção Brasileira Feminina sobre a Argetina, por 4 x 1. Na imagem, ele está com o olhar fixado em Marta.

Após a vitória, a Rainha do Futebol fez questão de agradecer a audiência de luxo de Pelé. “Uma honra saber que ele está acompanhando o futebol feminino. Gratificante demais. Para a gente é motivo de alegria saber que ele está aos poucos se recuperando. Todos nós estamos torcendo muito pela recuperação, que fique conosco nesse mundo por muitos e muitos anos”, disse a camisa 10 do Brasil.



No último boletim médico, divulgado na noite de sexta-feira (17/9) da semana passada, o Hospital Albert Einstein atualizou o estado de saúde de Pelé, de 80 anos. Segundo a unidade médica, o ex-jogador está internado em uma unidade de terapia semi-intensiva para ter acesso a um tratamento contra um problema de refluxo gastroesofágico. O quadro geral, porém, é estável.

“Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal”, explica a nota.