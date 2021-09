GDF libera presença de 50% do público em palcos esportivos da capital

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Adriano Machado/POOL/AFP)

O Distrito Federal está autorizado a receber até 50% de público em eventos esportivos. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22/9) e vale para competições de todas as modalidades. Na liberação anterior, a carga máxima permitida era de 30% e apenas para estádios de futebol.

Apesar da flexibilização, os protocolos de segurança seguem mantidos. Entre eles, o distanciamento social e uso de máscara cobrindo a boca e o nariz - exceto para atletas e equipe de arbitragem. Para a entrada nas praças esportivas, todos os presentes no evento serão submetidos à aferição de temperatura corporal e terão de comprovar a imunização completa contra covid-19 ou exame PCR negativo para o coronavírus, realizado até 72h antes da competição.

A Secretária de Esportes e Lazer, Giselle Ferreira, enxerga a presença do público com otimismo. “Essa medida é de grande importância para o retorno da atividade econômica esportiva da nossa capital e impacta de forma direta na vida de diversos atletas e profissionais da área”, disse.

“Temos certeza que a volta dos nossos torcedores aos jogos, seguindo todos os protocolos, será um marco para a retomada de todas as modalidades”, complementou.



No comunicado, a pasta informou que poderá editar normas complementares de protocolos e medidas de segurança específicas, de acordo com as características de cada evento.

Desde que as autoridades locais liberaram a presença de público para o futebol no DF, o Estádio Mané Garrincha recebeu dois jogos do Flamengo pela Libertadores. O primeiro deles em 21 de julho, diante do Defensa y Justicia, com 25% da capacidade máxima da arena. E o mais recente, em 18 agosto, contra o Olimpia, com permissão limite de 30%.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima