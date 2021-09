Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quinta-feira (23/9)

VP VICTOR PARRINI*

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quinta-feira (23/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quarta-feira (22/9).



Resultados da quarta-feira (22/9)

Campeonato Brasileiro

São Paulo 0 x 0 América-MG

Libertadores (semifinal)

Flamengo 2 x 0 Barcelona de Guayaquil

Copa Sul-Americana (semifinal)

Bragantino 2 x 0 Libertad

Campeonato Brasileiro Série B

Vitória 0 x 0 Coritiba

Operário-PR 1 x 2 Ponte Preta

Campeonato Espanhol

Espanyol 1 x 0 Alavés

Sevilla 3 x 1 Valencia

Real Madrid 6 x 1 Mallorca

Villarreal 4 x 1 Elche

Campeonato Italiano

Salernitana 2 x 2 Hellas Verona

Spezia 2 x 3 Juventus

Cagliari 0 x 2 Empoli

Milan 2 x 0 Venezia

Campeonato Francês

Lille 2 x 1 Reims

Monaco 3 x 1 Saint-Étienne

Montpellier 3 x 3 Bordeaux

Nantes 3 x 1 Brest

Rennes 6 x 0 Clermont

Angers 0 x 0 Olympique de Marselha

Lens 0 x 1 Strasbourg

Lorient 1 x 0 Nice

Lyon 3 x 1 Troyes

Metz 1 x 2 Paris Saint-Germain

Campeonato Paulista de Futebol Feminino

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Copa da Liga Inglesa

Manchester United 1 x 0 West Ham

Copa do Brasil sub-17 (quartas de final)

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo

Copa do Mundo de Futsal FIFA (oitavas de final)

Rússia 3 x 2 Vietnã

Venezuela 2 x 3 Marrocos

Competições desta quinta-feira (23/9)

Copa Sul-Americana (semifinal)

21h30 - Peñarol x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

19h - CSA x Botafogo

Campeonato Espanhol

14h30 - Granada x Real Sociedad

14h30 - Osasuna x Betis

17h - Cádiz x Barcelona

Campeonato Italiano

13h30 - Sampdoria x Napoli

13h30 - Torino x Lazio

15h45 - Roma x Unidenese

Copa do Mundo de Futsal FIFA (oitavas de final)

11h30 - Cazaquistão x Tailândia

11h30 - Argentina x Paraguai

14h - Brasil x Japão

Copa do Brasil Sub-17 (quartas de final)

20h - Palmeiras x Athletico-PR

21h30 - São Paulo x Fluminense

Na TV

11h30 - Futsal: Copa do Mundo - Argentina x Paraguai; SporTV 2

13h30 - Campeonato Italiano: Sampdoria x Napoli; Fox Sports

14h - Futsal: Copa do Mundo - Brasil x Japão; SporTV 2

15h45 - Campeonato Italiano: Roma x Udinese; Fox Sports

19h - Série B: CSA x Botafogo; SporTV

21h30 - Copa do Brasil Sub-17: São Paulo x Fluminense (ida das quartas de final); SporTV



Sexta-feira

0h - Boxe: Arslanbek Makhmudov x Erkan Teper; Fox Sports