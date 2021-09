Copa do Mundo de Futsal: Brasil encara Japão pelas oitavas de final

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Thais Magalhães/CBF)

Foi dada a largada para os confrontos mata-mata da Copa do Mundo de Futsal. A Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (23/9), às 14h, para enfrentar o Japão, na Arena Kaunas, na Lituânia. O duelo vale vaga nas quartas de final do Mundial e quem vencer vai encarar o Marrocos, que despachou a Venezuela nesta quarta-feira (22/9).

O Brasil do técnico Marquinhos Xavier está com 100% de aproveitamento: são três vitórias em três jogos, que resultaram na liderança do Grupo D. O ataque e a defesa canarinho vêm fazendo bonito: são 18 gols marcados e apenas dois sofridos durante toda a fase de grupos. O grande nome da Seleção pentacampeã Fifa é o pivô Ferrão, eleito duas vezes melhor do mundo, que já balançou as redes seis vezes no torneio.

Nesta quarta-feira, o elenco verde-amarelo finalizou a preparação para o confronto diante dos japoneses. Os atletas realizaram trabalhos físicos, táticos, além de jogadas ensaiadas e pênaltis. Por fim, no Ginásio Kaunas, Marquinhos Xavier promoveu uma atividade recreativa para descontrair o grupo.

Seleção finaliza a preparação para encarar o Japão pelo Mundial de Futsal (foto: Thais Magalhães/CBF)

"É uma equipe que propõe o jogo, diferente dos adversários que enfrentamos até agora. É uma equipe que marca individual a quadra toda, muito ativa e que finaliza bastante. Tem uma transição muito boa. penso que será um jogo para as nossas características", analisou o auxiliar técnico da Seleção, Paulinho Cardoso.

Confira os demais confrontos das oitavas de final

Rússia 3 x 2 Vietnã

Venezuela 2 x 3 Marrocos

Quinta-feira (22/9)

11h30 - Argentina x Paraguai

11h30 - Cazaquistão x Tailândia

14h - Brasil x Japão

Sexta-feira (23/9)

11h30 - Uzbequistão x Irã

14h - Portugal x Sérvia

14h - Espanha x República Tcheca



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima