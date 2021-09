Com dois de Bruno Henrique, Flamengo abre vantagem sobre o Barcelona

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo deu um passo importante para alcançar a meta de disputar a final da Libertadores pela terceira vez, repetindo os feitos alcançados nas temporadas de 1981 e 2019. Ontem, em noite de casa cheia no Maracanã, no Rio de Janeiro, o time rubro-negro fez uma partida consistente, aproveitou o fator de atuar como mandante e venceu o Barcelona de Guayaquil, por 2 x 0. Com o resultado, o clube carioca pode perder por até um gol de diferença fora de casa, na próxima semana, para disputar o título do torneio continental contra Palmeiras ou Atlético-MG.



Além da vantagem, o time de Renato Gaúcho mostrou variações em campo. Com a estreia de David Luiz, o rubro-negro ensaiou uma saída com linha de três que aprimorou as fugas ao ataque. Na distribuição de bola, Andreas Pereira se destacou. O brilho maior, porém, ficou para Bruno Henrique, autor dos gols. Afinado com Gabigol, o atacante ditou o ritmo da partida e foi diretamente responsável pela construção do bom resultado no Maracanã. Quando exigido, Diego Alves também cresceu para garantir uma meta zerada. Mesmo bem, o Flamengo encontrou dificuldades para achar espaços quando o Barcelona se fechou.



O apoteótico ambiente rubro-negro no Maracanã quase foi abafado pela pressão inicial do Barcelona. Os equatorianos exigiram três boas defesas de Diego Alves. Aos 21, o Flamengo assumiu as rédeas do ritmo frenético. Gabi limpou a jogada pelo meio e cruzou com perfeição para Bruno Henrique marcar. O gol fez o time carioca ganhar confiança e a ampliação da vantagem parou duas vezes no travessão de Burrai. Com 37, em ataque coletivo, Vitinho deu passe certeiro para o camisa 27 empurrar mais uma para a rede. O cenário ficou melhor aos 45, quando Molina somou dois amarelos e foi expulso.



Com um a menos, o Barcelona novamente apostou na pressão inicial e, outra vez, parou em Diego Alves. Depois, o time equatoriano se encolheu e o Fla tomou conta do campo de ataque. Vitinho perdeu duas boas chances de ampliar. Bruno Henrique viu o terceiro dele ser evitado em cima da linha por Castillo. Cautelosos, os visitantes baixaram ainda mais as linhas defensivas na tentativa de saírem vivos do Maracanã. Renato Gaúcho mexeu, mas o rubro-negro não encontrou o caminho do gol. No fim, Léo Pereira recebeu vermelho após atingir León na grande área.



“Fizemos um resultado muito bom. Jogar em Guayaquil é difícil. Não vamos para lá pensando nos gols que fizemos. Vamos para jogar. Fazer o nosso melhor, como fizemos aqui. Todas as competições entro para dar o meu melhor. Sou agraciado na Libertadores. É fruto do meu trabalho. Espero continuar ajudando a equipe”, pontou Bruno Henrique. Com o pensamento em Montevidéu — a capital uruguaia receberá a final da Libertadores em 27 de novembro —, o Flamengo visita o Barcelona, no Estádio Monumental, na quarta-feira, às 21h30. Na volta, os equatorianos terão o apoio de cerca de 17 mil torcedores.