São Paulo tropeça no América em casa

CB Correio Braziliense

(crédito: João Zebral/América)

O São Paulo deixou escapar a grande chance de se afastar de vez da faixa de risco do Brasileirão, ontem, ao esbarrar no América-MG. O time de Hernán Crespo entrou em campo no Morumbi sonhando com a nona colocação, mas pecou na criatividade, viu Tiago Volpi trabalhar muito e, com o empate por 0 x 0, permanece em posição decepcionante na classificação, somente três pontos acima do Juventude, agora o primeiro da zona de rebaixamento.

O jogo valeu pela última rodada do primeiro turno e frustrou as expectativas dos são-paulinos não apenas pelo resultado, mas pela apresentação fraca. Mesmo em casa, o time ficou devendo futebol. Uma vitória deixaria o São Paulo a cinco pontos da faixa de classificação à Copa Libertadores da América. Os mineiros festejaram o resultado, pois deixaram a zona de rebaixamento pelo saldo de gols melhor que os gaúchos do Juventude.

Perdido em campo, o São Paulo passou aperto no fim da partida e não fossem as defesas de Tiago Volpi, lamentaria uma derrota. O goleiro mineiro nada fez na etapa final enquanto o são-paulino teve de trabalhar acima da média em São Paulo.

Rodrigo Nestor lamentou o mau resultado em casa depois da partida. “A gente queria sair com os três pontos, sabíamos da importância desse jogo em casa. Estávamos com um a menos. Se tivéssemos conquistado os três pontos, pulávamos algums posições. Infelizmente não deu. Corremos bastante, mas faltou tranquilidade para acertar o último passe e fazer o gol”, disse o volante do time tricolor paulista.

Alê também lamentou o fato de a pressão do América ter sido ineficiente no fim. “Tivemos oportunidade para vencer. Temos que pontuar para sair da zona de rebaixamento, mas voltamos contentes por esses pontos contra São Paulo e Corinthians. Cada ponto é importante”, ponderou o meia do América.