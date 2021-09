Paradinhas

CB Correio Braziliense

» VÔLEI DE PRAIA

O brasiliense Bruno Schmidt passou por intervenção no joelho direito ontem para evitar rompimento dos ligamentos no futuro. Após três anos convivendo com dores no local, o jogador de vôlei de praia optou pela cirurgia realizada em Vila Velha (ES).

» FUTSAL

O Brasil enfrenta o Japão, hoje, às 14h, na lituânia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. O melhor desempenho na fase de grupos o favoritismo na partida que terá transmissão da tevê Globo e do SporTV.

» Atlético-MG

O Atlético aguarda os resultados dos exames de Diego Costa. O atacante de 32 anos sentiu dor na parte posterior da coxa esquerda no empate sem gols com o Palmeiras ontem, no Allianz Parque, pela partida de ida da semifinal da Libertadores.

» PALMEIRAS

Leila Pereira definiu ontem a chapa que disputará a eleição presidencial do Palmeiras em novembro. Foram escolhidos quatro vice-presidentes. aulo Buosi é o único que faz parte gestão de Mauricio Galiotte.

» SUL-AMERICANA

O Red Bull Bragantino deu um importante passo para chegar à final da Copa Sul-Americana ao vencer o Libertad-PAR por 2 x 0, em Bragança Paulista (SP), pelo confronto de ida da semifinal. O Braga pode até perder por um gol.

» SUL-AMERICANA II

Na busca pelo bi Sul-Americana, o Athletico-PR inicia hoje, contra o Peñarol, a disputa por vaga à final. O primeiro jogo da semifinal será às 21h30, no estádio Campeón del Siglio, em Montevidéu, no Uruguai. A volta será na Arena da Baixada.