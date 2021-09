CB Correio Braziliense

O Botafogo quer aproveitar o tropeço do Goiás — derrota para o Avaí por 1 x 0 — para assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por cinco vitórias seguidas, o clube carioca visitará o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), hoje, às 19h, pela 25ª rodada. Sem perder há sete rodadas e vindo de vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, o Botafogo aparece na terceira colocação com 44 pontos, a um do Goiás.