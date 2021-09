Brasil vira sobre Japão e avança às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

VP VICTOR PARRINI*

O sonho do hexacampeonato mundial Fifa continua vivo. Na tarde desta quinta-feira (23/9), a Seleção Brasileira venceu o Japão por 4 x 2 e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. O triunfo sobre os asiáticos não foi fácil, muito pelo contrário. A amarelinha chegou a sair atrás no placar após gol de Hoshi, mas ainda no primeiro tempo, o melhor do mundo, Ferrão tratou de empatar. Na etapa final, Leozinho, Pito e Gadeia decretaram a classificação canarinho.

No round entre as oito melhores seleções do mundo, o Brasil encara o Marrocos, que eliminou a Venezuela. A bola rola para brasileiros e marroquinos no próximo domingo (26/9), às 10h, na Vilnius Arena.

Brasil sai atrás, mas busca empate

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio entre as duas equipes. O Brasil até tentou uma investida ofensiva inicial com o pivô Ferrão, mas parou na defesa japonesa. Logo depois, o Japão foi se soltando dentro de quadra e arriscou um chute de longe com Hoshi. Gadeia não foi firme na bola e viu os asiáticos abrirem o placar na Kaunas Arena. Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira saiu atrás no placar nesta edição do Mundial.

Mas, apesar da desvantagem, a amarelinha não abaixou a cabeça e três minutos depois chegou ao gol de empate. O goleiro Guitta repôs rapidamente e encontrou Ferrão que, pisou bem na bola, girou e fuzilou de perna canhota para o fundo das redes. Com a igualdade restabelecida, o Brasil tentou tomar as rédeas da partida, arriscando bons arremates, porém, sem sucesso.

O Japão apostava em passes longos e jogadas em velocidade, entretanto, o sistema defensivo do Brasil funcionava bem e afastava os perigos. À beira da quadra, o técnico Marquinhos Xavier promoveu a entrada do ala Leozinho para quebrar a marcação asiática. O camisa 8 tentou bons dribles, mas as iniciativas não foram suficientes para tirar o 1 x 1 do placar do primeiro tempo.

Classificação dramática

O esquadrão canarinho voltou do vestiário focado em virar o jogo. A primeira grande chance do segundo tempo veio em jogada ensaiada através de cobrança de falta. O capitão Rodrigo rolou na esquerda para Dyego, que ajeitou e mandou um chute rente à trave esquerda do brasileiro naturalizado japonês, Higor Pires.

Na marca dos cinco minutos, o Brasil se atirou ao ataque. O goleiro Guitta acompanhou a subida e arriscou um chute que parou na defesa japonesa e resultou num contra-ataque perigoso. A chance asiática, porém, acabou saindo pela linha de fundo. Logo depois, Marlon recebeu de Gadeia pela direita e arriscou uma cavadinha para encobrir o goleiro. A bola passou muito perto, mas não entrou.



Martelando a seleção japonesa desde o apito inicial, a recompensa brasileira veio aos 11 minutos. Principal arma nas jogadas individuais, Leozinho avançou pela esquerda, deslocou o goleiro Higor e colocou o Brasil à frente no placar. Na reta final, em busca de matar o jogo, o camisa 10, Pito, recebeu a bola, dominou no peito e tirou do arqueiro asiático, decretando o 3 x 1. Contudo, o Japão não se deu por vencido e promoveu a entrada do goleiro-linha e chegou ao segundo gol, com Nishitani.

Precisando buscar o resultado, o Japão ofereceu espaços para o Brasil. Dessa forma, Pito roubou a bola e rolou para Gadeia que, com liberdade, deu números finais ao jogo: 4 x 2. O final dramático foi um final feliz para os brasileiros.

Ficha técnica

BRASIL - 4

Guitta, Dyego, Ferrão, Gadeia e Rodrigo. Substitutos: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Arthur e Dieguinho.Técnico: Marquinhos Xavier.

Gols: Ferrão, Leozinho, Pito e Gadeia

Cartão amarelo: Rodrigo

JAPÃO - 2

Higor Pires, Shimizu, Henmi, Nishtani e Arthur Oliveira. Substitutos: Hoshi, Yagi, Minamoto, Murota, Kato, Hoshi e Morimura. Técnico: Bruno Garcia

Gols: Hoshi e Nishitani

Cartões amarelos: Shimizu e Kato

Árbitra: Irina Velikanova (RUS)

Ginásio: Kaunas Arena, Lituânia

