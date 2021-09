A diferença do grito

DQ Danilo Queiroz

A volta da torcida está virando, cada vez mais, realidade no futebol brasileiro. Após mais de um ano e meio com os portões fechados, devido aos estragos causados pela pandemia de covid-19, os clubes do país vão, gradualmente, reabrindo os estádios para os seus adeptos. E o apoio tem feito bastante diferença. Desde a volta do público às arquibancadas, em 21 de julho, com jogo do Flamengo em Brasília, 16 partidas tiveram venda de ingressos e somente dois clubes foram derrotados como mandante.

No geral, conforme checado pelo Correio em levantamento, os clubes mandantes acumularam dez vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas diante de suas torcidas nas mais diversas competições. A Conmebol foi a primeira entidade a autorizar o retorno do público em suas competições — Libertadores e na Copa Sul-Americana. No Brasil, o tema dividiu clubes e causou guerra de liminares, mas, aos poucos, os portões estão sendo reabertos. As Séries B e D do Campeonato Brasileirão deram permissão.

Líder da caminhada de reabertura, o Flamengo foi quem mais jogou com a presença de seus torcedores. Nas quatro partidas diante da Nação, o time conseguiu 100% dos pontos disputados com as vitórias contra o Defensa y Justicia, Olimpia, Barcelona, pela Libertadores, e Grêmio, pela Copa do Brasil. As duas primeiras atuações com público foram no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Na quarta-feira, registrou recorde de público e arrecadação no ano: 23.083 torcedores com renda de R$ 4.062.780,00.

Segundo time da lista em número de partidas com público, o Cruzeiro também não sabe o que é perder diante de sua torcida. Foram três apresentações com portões abertos na Série B com duas vitórias — Confiança e Ponte Preta — e empate — Operário. A Raposa não foi derrotada nem com o grito contra: igualdade com o Vasco, em São Januário. Outro time de Minas Gerais, o Atlético-MG venceu o River Plate com a presença da Massa. Para terça-feira, contra o Palmeiras, o Galo esgotou cerca de 17 mil entradas.

Primeira competição nacional a ter a volta de público autorizada formalmente, a Série B foi o torneio com mais jogos com torcida até agora: 10. Avaí e CSA fizeram bonito e conseguiram somar três pontos empurrados pela torcida. Vila Nova e Sampaio Correa empataram na primeira apresentação. Entre hoje e domingo, Goiás, Remo, Brusque, Londrina, Confiança, CRB, Coritiba, Cruzeiro e Botafogo devem jogar com torcida. Na Série D, os mandantes das oitavas também podem vender ingressos.

Porém nem todos os times foram deixaram os torcedores felizes ao fim dos 90 minutos. Os únicos a quebrarem a corrente com as arquibancadas ocupadas foram Brasil de Pelotas e Operário. Os dois acabaram surpreendidos e colecionaram resultados ruins. Lanterna da Série B, o time gaúcho não conseguiu tirar forças dos xavantes e perderam para o CRB, por 1 x 0, no Bento de Freitas. No Germano Krüger, o Fantasma recebeu a Ponte Preta e acabou derrotado, por 2 x 1.

Para quem fez bom proveito do grito das arquibancadas, o sentimento foi de alegria pelo retorno depois de tanto tempo ouvindo cantos artificiais entoados por DJs nos estádios. “A torcida é o primordial do espetáculo do futebol. Eles presentes é muito importante para mim. Todo mundo gosta. A gente tem o privilégio de jogar com o Maracanã lotado. Desde 2019, a gente é muito forte com o apoio da nossa torcida. Hoje, mais uma vez teve um belíssimo espetáculo e saímos com a vitória”, comemorou o atacante Bruno Henrique.

Os primeiros jogos com torcida levaram mais de 85 mil pessoas ao redor do país. As cifras levantadas pelos clubes com a venda de ingressos bateu a marca de R$ 11 milhões. Somente o jogo do Bragantino, na Sul-Americana, não teve os valores divulgados. O Flamengo foi quem mais se beneficiou financeiramente quando pôde atuar com torcida. Somada, a arrecadação do Flamengo das quatro partidas disputadas no Mané Garrincha e no Maracanã ultrapassaram a marca de R$ 7,94 milhões.



Os primeiros jogos com torcida levaram mais de 88 mil pessoas ao redor do país. As cifras levantadas pelos clubes com a venda de ingressos bateu a marca de R$ 11 milhões. Somente o jogo do Bragantino, na Sul-Americana, não teve os valores divulgados. O Flamengo foi quem mais se beneficiou financeiramente quando pôde atuar com torcida. Somada, a arrecadação do Flamengo das quatro partidas disputadas no Mané Garrincha e no Maracanã ultrapassaram a marca de R$ 7,94 milhões.