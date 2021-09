CB Correio Braziliense

Pelé agradeceu ontem aos enfermeiros do Hospital Albert Einstein que vêm ajudando na recuperação de cirurgia para retirada de um tumor no cólon. Nas redes sociais, o Rei do Futebol enalteceu dois enfermeiros: “O ser humano é incrível. Existem profissões que exigem o exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo e da bondade. Obrigado aos enfermeiros Alessandro e Leandro, que cuidam de mim todos os dias. Juntos, nós somos um time invencível”.