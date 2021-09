Paradinhas 19

CB Correio Braziliense

» FLAMENGO

O rubro-negro teve boas notícias ontem. Em recuperação de lesões, o meia Arrascaeta e o lateral Filipe Luís treinaram com bola. A dupla está sendo preparada para jogar na semana que vem contra o Barcelona, pela Libertadores.

» SÃO PAULO

O atacante Luciano evoluiu do processo de inflamação ocular e pode voltar à equipe diante do Atlético-MG, amanhã, às 21H, no Morumbi. Por outro lado, o técnico Hernán Crespo seguirá sem o lateral Igor Vinícius.

» ATLÉTICO-MG

O Galo aposta em um tratamento intensivo para recuperar o atacante Diego Costa para a partida de terça-feira, contra o Palmeiras, na Libertadores. O camisa nove sentiu uma lesão muscular no jogo de ida, em São Paulo.

» PALMEIRAS

O alviverde ainda estuda a melhor estratégia para o clássico contra o Corinthians, amanhã. Com uma decisão na Libertadores pela frente contra o Atlético-MG, Abel Ferreira avalia poupar atletas no derby paulista.

» INTERNACIONAL

O Colorado terá um retorno importante para a partida de domingo, contra o Bahia. Recuperado de lesão, o atacante Taison treinou normalmente durante a semana e deve voltar ao time titular.

» GRÊMIO

O tricolor já está planejando a manutenção do atacante Borja para a temporada 2022. O atacante está emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano que vem. Para ficar com ele, o investimento é de US$ 2,75 milhões.