Último dia para os reforços

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

É semana decisiva no mercado da bola tupiniquim. Os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm somente até hoje para se reforçar e inscrever novos jogadores para a sequência da maratona pelo título. Depois disso, a janela se encerra, e as equipes terão de finalizar o ano com o que têm no elenco. O mercado oferece boas oportunidades, inclusive nomes badalados, como Daniel Alves e Paulinho. No ritmo do fim do prazo para matrículas, o Correio preparou uma lista de atletas que estão livres para assinar contratos.

» Daniel Alves

Após rescindir com o São Paulo, o lateral está livre. Pelo tricolor do Morumbi, Dani Alves disputou apenas seis partidas no Brasileirão e pode vestir outras cores nesta edição. Ontem, ele e o Fluminense estavam próximos do acerto, mas não houve acordo e a diretoria tricolor cancelou o investimento. O Flamengo monitorava a situação do atleta. O Athletico-PR também entrou na briga para arrematar o maior colecionador de título do mundo.

» Jonathan

O lateral-direito revelado pelo Cruzeiro com passagem por Santos, Internazionale, Parma e Fluminense rescindiu com o time do Athletico-PR em fevereiro e continua disponível no mercado. O jogador teve algums ofertas de clubes brasileiros como o Botafogo, mas não acertou. Tem 35 anos, passagem pela base da Seleção Brasileira e títulos relevantes no currículo como a Libertadores e o Paulista, ambos na temporada de 2011, e a Copa do Brasil e a Sul-Americana pelo Furacão.

» Fernando

Sem atuar em 2021, em agosto, o volante Fernando teve seu vínculo junto ao Beijing Guoan, da China. Livre no mercado, o jogador pode ter o Brasil como o próximo destino. Por aqui, vestiu as cores do Grêmio entre 2010 e 2013, até ser negociado com o Shakhtar Donetsk.

» Maicon Pereira

Aos 33 anos, o zagueiro Maicon é mais um brasileiro sem contrato. O último serviço prestado pelo atleta foi ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuou por três temporadas. O defensor ainda não jogou em 2021 e teve o contrato rescindido em 1 de julho. Com passagens por Cruzeiro e São Paulo, Maicon é um nome que pode agradar a alguns comandantes e dirigentes do futebol nacional.

» Ramires

Mais um jogador de Seleção Brasileira que está sem clube atualmente é o volante Ramires. Campeão europeu pelo Chelsea em 2012, o ele chegou a atuar no futebol chinês até desembarcar no Palmeiras, em 2019, onde não desempenhou bem e disputou 43 jogos. Ramires rescindiu contrato com o verdão em novembro de 2020 e, desde então, segue livre no mercado.

» Jemerson

Jemerson começou o ano defendendo o Corinthians, mas a política de cortes de gastos da diretoria alvinegra influenciou para que o zagueiro tivesse o contrato encerrado ainda em julho. O defensor de 29 anos disputou apenas 14 partidas oficiais em 2021, nenhuma delas pelo Brasileirão. Assim, aparece como opção para clubes que buscam peças para a retaguarda.

» Ricardo Friedrich

Debaixo das traves, a opção fica por conta de Ricardo Friedrich. O goleiro de 28 anos estava no Ankaragucu da Turquia, mas deixou o clube em julho e aparece como alternativa interessante para os clubes que buscam por peças na posição Por aqui, o arqueiro soma passagem pelas categorias de base do Internacional, equipe profissional do Esportivo-RS e Ituano.

» Maicon

O volante campeão de quase tudo com a camisa do Grêmio rescindiu contrato com o tricolor gaúcho. Como disputou apenas quatro jogos do Brasileirão nesta temporada, ele pode reforçar qualquer time da Série A no segundo turno. A situação dele é diferente, por exemplo, de Thiago Neves. Ex-Sport, o meia participou de 14 jogos do Leão da Ilha nesta temporada. Portanto, ou disputa a Série B, C ou D; ou espera o início da temporada 2022.

» Ángel e Óscar Romero

Para quem busca opções ofensivas, os gêmeos Romero estão livres e desimpedidos. Os dois vinham defendendo as cores do San Lorenzo, mas, em agosto, tiveram o contrato encerrado junto ao time argentino. Na última semana, os paraguaios de 29 anos chegaram a ser especulados como possíveis reforços do poderoso Barcelona, que não conta mais com Lionel Messi.

» Giovani dos Santos

Filho do ex-meia brasileiro Zizinho, que fez carreira no futebol mexicano, o atacante Giovani dos Santos aparece livre no mercado da bola. O jogador de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018) está sem clube desde julho e não atua profissionalmente desde abril, quando vestiu a camisa do América-MEX. Passagens por Barcelona, Tottenham e Villarreal o credenciam como boa peça ofensiva.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima