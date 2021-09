Brasil sofre contra o Japão, mas está nas quartas de final

VP VICTOR PARRINI*

O sonho do hexacampeonato mundial continua vivo. Ontem, a Seleção venceu o Japão por 4 x 2 e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. O triunfo sobre os asiáticos não foi fácil, muito pelo contrário. O Brasil chegou a sair atrás no placar após gol de Hoshi, mas ainda no primeiro tempo, o melhor do mundo, Ferrão, tratou de empatar. Na etapa final, Leozinho, Pito e Gadeia decretaram a classificação verde-amarela.

Nas quartas de final, o Brasil encara o Marrocos, que eliminou a Venezuela. A bola rola para brasileiros e marroquinos no domingo, às 10h, na Vilnius Arena, na Lituânia.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Brasil até tentou uma investida ofensiva inicial com o pivô Ferrão, mas parou na defesa japonesa. O Japão foi se soltando e arriscou chute de longe com Hoshi. Gadeia não foi firme na bola e viu os asiáticos abrirem o placar. Foi a primeira vez em que a Seleção Brasileira saiu atrás no placar.

O Brasil chegou ao empate três minutos depois. O goleiro Guitta repôs a bola rapidamente e encontrou Ferrão que, pisou bem na bola, girou e fuzilou de perna canhota para o fundo das redes. Martelando a seleção japonesa desde o apito inicial, a recompensa brasileira veio aos 11 minutos. Leozinho avançou pela esquerda, deslocou o goleiro Higor e o Brasil virou.

Para matar o jogo, o camisa 10, Pito, recebeu a bola, dominou no peito e tirou do arqueiro asiático, decretando o 3 x 1. Contudo, o Japão não se deu por vencido e promoveu a entrada do goleiro-linha e chegou ao segundo gol, com Nishitani. Mas Gadeia marcou o quarto gol.

