Paradinhas 20

CB Correio Braziliense

» BOXE

Na primeira competição oficial desde a prata em Tóquio, a pugilista Bi Ferreira garantiu vaga na final do Mundial Militar, em Moscou, na Rússia. A peso leve (até 60 quilos) derrotou, ontem, a usbeque Raykhona Kodirova.

» Basquete

Tiago Splitter está de volta à Seleção. O auxiliar técnico do Brooklyn Nets, da NBA, assumirá como assistente de Gustavo De Conti. O anúncio foi feito oficialmente ontem pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

» Vôlei

O Brasília Vôlei perdeu para o Gabarito Uberlândia ontem à noite por 3 sets a 1 na abertura do Campeonato Mineiro. A vitória teve parciais de 23/25, 25/23, 25/21 e 25/18. O Brasília joga o torneio como convocado e voltará à quadra hoje contra o Olympico.

» Fórmula 1

A organização do GP de Miami, nos EUA, anunciou, ontem, uma data no início de maio para a sua corrida inaugural na Fórmula 1 em 2022, A prova, entre os dias 6 e 8, será ao redor do Hard Rock Stadium, que abriga o Miami Dolphins, time da NFL.

» Mais f-1

O grid para a temporada 2022 está quase definido. A Haas anunciou, ontem, que o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin continuarão na próxima temporada. Resta apenas uma vaga, na Alfa Romeo.

» Natação

Guilherme Guido venceu ontem os 50m costas na 9ª etapa da Liga Internacional de Natação, em Napoli, na Itália. Com isso, o brasileiro chega a quatro vitórias na prova nas quatro vezes em que participou na atual temporada.