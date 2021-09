Pelé joga baralho no hospital e filha comenta recuperação: "Vários passos para frente"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Reprodução/Instagram)

Rei com a bola no pé, no baralho, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mostra que também sabe dar as cartas. Nesta sexta-feira (24/9), Kely Nascimento, filha do ex-jogador, postou uma foto onde o pai aparece jogando baralho no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera da retirada de tumor no cólon.

“Me ensinando a jogar tranca. Estou apanhando! Tentando me convencer que eu tenho que dar todas as cartas figuradas para ele. E ainda insistiu tirar fotos do meu estado de confusão! Nos últimos dias, VÁRIOS passos para frente”, escreveu Kely na postagem.

Internado desde 31 de agosto no hospital da capital paulista, Pelé vem mostrando uma boa recuperação. E, como forma de atualizar e tranquilizar os fãs do Rei do Futebol, a filha do ex-jogador compartilha momentos do pai nas redes sociais. Recentemente, ela publicou um vídeo onde o ex-camisa 10 aparece cantando o hino do Santos, clube onde fez história.

Na última quinta-feira (23/9), Pelé fez agradecimentos aos enfermeiros envolvidos na sua recuperação. "O ser humano é incrível. Existem profissões que exigem o exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo e da bondade. Muito obrigado aos enfermeiros Alessandro e Leandro, que cuidam de mim todos os dias”, postou nas redes sociais.



