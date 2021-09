Veja o placar e a lista de transmissões esportivas desta segunda (27/9)

CB Correio Braziliense

Goiás e Vasco se enfrentam pela Série B, em São Januário - (crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta segunda-feira (27/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol no domingo (26/9).



Resultados do domingo (26/9)

Campeonato Brasileiro

América-MG 1 x 1 Flamengo

Fluminense 2 x 1 Bragantino

Internacional 2 x 0 Bahia

Juventude 3 x 0 Santos

Sport 0 x 1 Fortaleza

Atheltico-PR 4 x 2 Grêmio

Atlético-GO x Cuiabá

Campeonato Brasileiro Série B

Cruzeiro 1 x 2 CSA

Ponte Preta 1 x 0 Brasil de Pelotas

Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa

Campeonato Inglês

Southampton 0 x 1 Wolverthampton

Arsenal 3 x 1 Tottenham



Campeonato Espanhol

Mallorca 2 x 3 Osasuna

Barcelona 3 x 0 Levante

Real Sociedad 1 x 0 Elche

Rayo Vallecano 3 x 1 Cádiz

Betis 2 x 0 Getafe

Campeonato Italiano

Juventus 3 x 2 Sampdoria

Empoli 4 x 2 Bologna

Sassuolo 1 x 0 Salernitana

Udinese 0 x 1 Fiorentina

Lazio 3 x 2 Roma

Napoli 2 x 0 Cagliari

Campeonato Alemão

Bochum 0 x 0 Stuttgart

Freiburg 3 x 0 Augsburg

Campeonato Francês

Bordeaux 1 x 1 Rennes

Brest 1 x 2 Metz

Reims 3 x 1 Nantes

Troyes 1 x 1 Angers

Clermont 1 x 3 Monaco

Olympique de Marselha 2 x 3 Lens

Campeonato Português

Santa Clara 1 x 1 Braga

Portimonense 0 x 0 Vizela

Campeonato Brasileiro Série D (oitavas de final)

4 de Julho 1 x 1 ABC

América-RN 1 x 0 Motoclub

Cianorte 0 x 0 Aparecidense

Uberlândia 1 x 0 Joinville

Copa do Mundo de Futsal FIFA (quartas de final)

Marrocos 0 x 1 Brasil

Rússia 1 (4) x 1 (5) Argentina

Campeonato Brasileiro Feminino (final)

Corinthians x Palmeiras

Campeonato Brasileiro sub-20

Santos 1 x 0 Flamengo

Internacional 2 x 0 Bahia

Fluminense 1 x 0 América-MG

Fortaleza 0 x 2 Vasco

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro



Competições desta segunda-feira (27/9)



Campeonato Brasileiro Série B

20h - Vasco x Goiás

Campeonato Inglês

16h - Crystal Palace x Brighton

Campeonato Espanhol

16h - Celta x Granada

Campeonato Italiano

15h45 - Venezia x Torino

Campeonato Português

15h - Paços de Ferreira x Belenenses SAD

17h15 - Boavista x Estoril

Copa do Mundo de Futsal FIFA (quartas de final)

11h30 - Espanha x Portugal

14h - Irã x Cazaquistão

Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Sport x Ceará

16h15 - Atlético-MG x São Paulo

Na TV

11h30 - Futsal - Mundial: Espanha x Portugal; SporTV 2

13 horas - Futebol - Campeonato Russo: Nizhny Novgorod x CSKA Moscou; BandSports

14 horas - Futsal - Mundial: Irã x Casaquistão; SporTV 2

16 horas - Futebol - Brasileiro Sub-20: Atlético-MG x São Paulo-SP; SporTV

16 horas - Futebol - Campeonato Inglês: Crystal Palace x Brighton; FOX Sports

16 horas - Futebol - Campeonato Espanhol: Celta x Granada; ESPN

18 horas - Basquete - Paulista Feminino: Catanduva x Santo André; BandSports

20 horas - Futebol - Série B do Brasileiro: Vasco-RJ x Goiás-GO; SporTV

20h15 - Futebol - Campeonato Argentino: Newell´s Old Boys x Huracán; FOX Sports

22h15 - Futebol Americano - NFL: Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles; ESPN

23h10 - Beisebol - MLB: Seattle Mariners x Oakland Athletics; FOX Sports