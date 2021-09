Guia do Candangão Feminino 2021: conheça os candidatos ao título

JM Júlia Mano*

(crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

O Candangão Feminino está de volta! O torneio do quadradinho entra na 25ª edição com seis times na briga pela taça, dois deles da elite do Campeonato Brasileiro: Real Brasília e Cresspom. A bola rola hoje (25), às 15h, na partida entre o bicampeão Real e Aruc — de volta ao campeonato após mais de uma década. O Cresspom e o Minas Brasília brigam pela manutenção da soberania na capital federal. O Estrelinha/Arraias e Legião são os calouros da temporada.



A edição 2021 do torneio funcionará no formato de pontos corridos dividido em dois turnos, ida e volta. Os dois melhores classificados disputarão a final no mês de dezembro.

Além do título, o Candangão dará acesso ao Brasileiro Série A3. Como Real Brasília e Cresspom representarão o DF na elite, em 2022, e Minas Brasília está na segunda divisão, a briga pela vaga será restrita a Estrelinha/Arraias, Legião e Aruc/Fúrias.



Isso mostra a relevância do futebol feminino do Distrito Federal no cenário nacional com times nas três divisões do Brasileirão. Os times masculinos figuram apenas na Série D do Brasileirão.

Minas Brasília

As Minas, como são chamadas, apareceram no cenário em 2012, quando as irmãs gêmeas Nayara e Nayeri Alburqueque e o ex-técnico do Minas Brasília Singo criaram o clube. No mesmo ano de sua fundação, o time levantou a taça do Candangão.



O Minas Brasília chega ao torneio com a missão de superar o rebaixamento da elite do Brasileirão, além dos dois anos de jejum sem levar o título candango. Na última terça-feira , o time fez um jogo-treino contra a Seleção Brasileira Sub-20 e perdeu por 2 x 1. O plantel será formado pelas jogadoras que disputaram o Campeonato Brasileiro de 2021 e atletas da base.



O Minas Tênis Clube é a casa oficial do Minas Brasília e receberá os jogos em que a equipe é mandante. As novidades sobre o time estão no perfil do Instagram: @minasbrasiliaff.



Elenco: Adriane, Emanuela, Andressa, Beatriz, Bruna de Souza, Bruna Rayelle, Edilaine, Gabriela, Giulia, Isadora, Janny, Jéssica, Karen, Karla, Katielle, Laine, Luana, Luiza, Luyara, Maria Edhuarda, Nathália, Rayane, Sabrina, Liamara.

Técnico: Davih Rodrigues

Presidentes: Nayeri e Nayara Albuquerque

Real Brasília

Atuais bicampeãs candangas, as Leoas do Planalto entram em campo na busca pelo tri. O time feminino foi fundado em 2016 e acessou a elite do Brasileirão em 2020. Durante a edição desta temporada, conseguiu se manter na Série A1 ao fazer bons duelos.



O técnico Adilson Galdino terá duas atletas à disposição que retornaram de empréstimo: Jhennifer e Milena. Além disso, Roberta, Letícia Leme, Raiza e Geovana Alves foram contratadas para reforçar a equipe.



O Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, popularmente conhecido como Defelê, na Vila Planalto, é a casa do Real Brasília no Candangão. Para seguir o time nas redes basta acessar o Twitter (@realbrasiliaofc) e o Instagram (@realbrasiliaoficial).



Elenco: Flávia, Thaís Amorim, Keikei, Jeane, Jamille, Petra, Isabela Melo, Rafa Soares, Eliane, Natasha Rosas, Raquel, Bruna Natieli, Jheniffer, Roberta, Milena, Luciana, Sassá, Maiara, Andressa Anjos, Margareth, Thais Lemos, Ellen, Camila Pini, Letícia Leme, Pitty, Marcela Guedes, Daniele Silva, Sam, Tábatha, Raiza, Amanda, Janety, Geovana Alves.

Técnico: Adilson Galdino

Presidente: Luis Felipe Belmonte

Cresspom

As Tigresas do Cerrado chegam embaladas pelo acesso à elite do Brasileirão 2022. Fundado em 1999, o Cresspom é o maior campeão feminino do quadradinho. Conquistou sete títulos e parte em busca do octacampeonato.



A equipe comandada por Robson Marinho participou do Brasileirão Feminino Série A2. O campeonato terminou neste mês com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Atlético-MG nos pênaltis. O Cresspom caiu na semifinal.



As novidades no elenco são Bruna Amarante, Thaynara de Araújo, Giovanna Campos e Silvana de Jesus Bispo. As atletas oriundas do São José-SP, desembarcaram no Distrito Federal para o Candangão. A casa do clube será o Serejão, em Taguatinga. No Instagram, as informações das Tigresas do Cerrado são divulgadas no perfil @cresspomoficial.



Elenco: Alessandra, Mika, Evelin, Isabela, Jhenefer, Camila, Andiara, Dany Rezende, Bruna Amarante, Nathalia Branco, Alessandra Rato, Thamires Buga, Ludymilla, Halika, Altamires, Eliúde, Silvana Baiana, Thaynara, Isabela, Bárbara Chagas, Silvania, Kathleen, Novinha, Denize Formiga, Amanda, Moara, Katyele, Giovania.

Técnico: Robson Marinho

Presidente: Pedro Carvalho

Legião

O time feminino do Legião Futebol Clube, nome dado em homenagem à banda Legião Urbana, foi criado em agosto deste ano. O plantel tem atletas jovens e experientes sob o comando técnico de Edmardo Simbo, conhecido como Singo Santos, e Hélber Damião.



Eles participaram da fundação do Minas Brasília e lideraram a equipe campeã do Candangão 2012. Singo e Damião ficaram à frente do clube por oito anos, conquistaram mais dois títulos na capital federal e o Brasileirão A2.



A dupla chegou ao Legião no início do ano para tocar o projeto. Eles também convidaram sete jogadoras comandadas por Singo com passagem pelo Minas Brasília, Gama, Atlético Goianiense e Aliança.



O Clube da Assefe, no Setor de Clubes Sul, receberá as partidas do Legião como mandante. Nas redes sociais, o time tem conta ativa no Instagram no perfil @legiaofutebolfeminino.



Elenco: Yasmin, Thalia, Allê, Ketellin,Teca, Erika, Meiryly, Letícia Quadros, Lisandra, Janaina, Dayara, Isabely, Isabella, Crís, Heloísa, Jéssica, Karen, Janaina, Larissa, Drika, Tatyana, Milene, Karen, Letícia Araújo, Ana França

Técnico: Singo Santos

Presidentes: Singo Santos e Hélber Damião

Estrelinha/Arraias

O time feminino do Estrelinha Esporte Clube foi criado em 2017 por meio do projeto Arraias. Por esse motivo, o plantel comandado pela técnica Rosanne Delmira se apresentará no Candangão Feminino como Estrelinha/Arraias.



A equipe estreou no torneio em 2019 e venceu somente o Paranoá na goleada por 5 x 0. As Arraias terminaram a edição em sétimo lugar e ficaram de fora da competição em 2020. Adão de Jesus assumiu, pouco depois, a presidência do time feminino e reestruturou o projeto. Assim, a atual missão do clube é profissionalizar as jogadoras dentro do Campeonato Candango.



A casa do Estrelinha/Arraias será o CT do Jaguar, após um imprevisto com o Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão). O dia a dia da equipe pode ser acompanhado no perfil do Instagram @arraiasfc.



Elenco: Kezia, Andréia, Érika, Juciara, Larissa Ribeiro, Meiri, Raissa, Tatiana, Daniela, Raquel, Thaís, Ivonete, Natália, Fernandinha, Alana, Bruna Lourene, Bruna Barbosa e Daniela Pixote.

Técnica: Rosanne Delmira

Presidentes: Adão de Jesus (Projeto Arraias)/Marcos Senna (Clube)



Aruc/Fúrias

A Aruc está de volta ao Candangão depois de 16 anos. O time do Cruzeiro se uniu ao jovem Fúrias. O parceiro surgiu em Sobradinho após Shara Figueredo assumir o comando. A vontade da presidente em colocar as atletas em campo para disputar o Candangão chegou aos ouvidos do diretor de futebol da Aruc, Bentinho. Como a Aruc é federada, foi firmada a parceria.



O time liderado pelo técnico Paulo Titula reúne atletas de Sobradinho, da Fercal, de São Sebastião, do Guará, de Planaltina e de Formosa (GO), que são do Fúrias. Além de duas jogadoras da base do Minas Brasília, referência para o trabalho desenvolvido na equipe. Nesta temporada, o Gama cederá o seu CT para a Aruc/Fúrias usá-lo como casa. O time está on-line no perfil @furiasofi_ do Instagram.



Atletas: Neusa, Bruna Karoline, Kelly Cristina, Janaína Quirino, Nasra Crivellari, Andreina Silva, Larissa, Taís Almeida, Larissa Alves, Thayla Raiane, Ana Carolina, Vitoria Sant’Ana, Helen, Rejane Ribeiro, Ana Clara, Larissa Castro, Ana Flávia, Ana Carolina, Larissa Castro, Luana Silva, Duda, Aline Nogueira, Andressa Santos, Samira, Vanessa Gomes, Giovana Abreu.

Técnico: Paulo Titula

Presidente: Shara Figueredo (Fúrias)

Agenda

1ª rodada

25/9 - Real Brasília x Aruc/Fúrias: 15h/ Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)

26/9 - Legião x Cresspom: 15h30/ Clube da Assefe

26/9 - Minas Brasília x Estrelinha: 15h30/ Minas Tênis Clube



2ª rodada

2/10 - Estrelinha/Arraias x Real Brasília: 15h30/ CT do Jaguar

2/10 - Aruc/Fúrias x Legião: 15h30/ CT do Gama

3/10 - Cresspom x Minas Brasília: 10h/ Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão)



3ª rodada

9/10 - Legião x Minas Brasília: 15h/ A definir local

9/10 - Aruc/Fúrias x Estrelinha/Arraias: 15h30/ CT do Gama

10/10 - Real Brasília x Cresspom: 15h30/ Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)



4ª rodada

16/10 - Estrelinha/Arraias x Legião: 15h/ CT do Jaguar

16/10 - Minas Brasília x Real Brasília: 15h30/ Minas Tênis Clube

17/10 - Cresspom x Aruc/Fúrias: 10h/ Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão)



5ª rodada

20/10 - Estrelinha/Arraias x Cresspom: 15h/ CT do Jaguar

20/10 - Legião x Real Brasília: 15h30/ Clube da Assefe

20/10 - Minas Brasília x Aruc/Fúrias: 15h30/ Minas Tênis Clube



6ª rodada

23/10 - Estrelinha/Arraias x Minas Brasília: 15h/ CT do Jaguar

23/10 - Aruc/Fúrias x Real Brasília: 15h30/ CT do Gama

24/10 - Cresspom x Legião: 10h/ Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão)



7ª rodada

30/10 - Real Brasília x Estrelinha/Arraias: 15h/ Local a definir

30/10 - Legião x Aruc/Fúrias: 15h/ Local a definir

30/10 - Minas Brasília x Cresspom: 15h30/ Minas Tênis Clube



8ª rodada

6/11 - Estrelinha/Arraias x Aruc/Fúrias: 15h/ CT do Jaguar

6/10 - Minas Brasília x Legião: 15h30/ Minas Tênis Clube

7/11 - Cresspom x Real Brasília: 10h/ Estádio Elmo Serejo Farias (Serejão)



9ª rodada

13/11 - Legião x Estrelinha/Arraias: 15h/ Local a definir

13/11 - Aruc/Fúrias x Cresspom: 15h/ Local a definir

13/11 - Real Brasília x Minas Brasília: 15h/ Local a definir



10ª rodada

20/11 - Real Brasília x Legião: 15h/ Local a definir

20/11 - Aruc/Fúrias x Minas Brasília: 15h/ Local a definir

21/11 - Cresspom x Estrelinha/Arraias: 10h/ CT do Jaguar

* Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima