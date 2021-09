Vasco vence Brusque e apito

CB Correio Braziliense

O Vasco ganhou fôlego no sonho de alcançar o G-4 do Campeonato Brasileiro. Ontem, em jogo com arbitragem bastante confusa, o time carioca venceu o Brusque, por 1 x 0, no estádio Augusto Bauer. O gol do triunfo cruzmaltino foi marcado pelo meia Nenê em um belo voleio. O resultado, conquistado com um jogador a menos, fez o Gigante da Colina pular para o sétimo lugar, momentaneamente a seis pontos do quarto colocado.

O placar em Santa Catarina poderia ter sido diferente. No primeiro tempo, o Brusque teve dois gols anulados por impedimento. No fim, Léo Matos foi expulso em jogada controversa. Com um a mais, o time catarinense apertou e parou várias vezes em Vanderlei na etapa final. Mesmo acuado, o Vasco saiu na frente com Nenê aproveitando cruzamento de Zeca. Os mandantes se lançaram ao ataque em busca do empate, mas não encontraram o gol.

Apesar do resultado positivo, o zagueiro Leandro Castán manifestou insatisfação com a arbitragem. “Contra a gente o VAR é um leão, a favor da gente é um gatinho. A partir de agora, temos de jogar com a mão amarrada. O Léo foi subir na bola, atacando a bola, abriu o braço, pegou no jogador deles, mas isso é futebol. Vamos jogar tênis então, não pode ter contato”, esbravejou o capitão do Vasco em entrevista ao canal Premiere.