Tite convoca ingleses

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Com a volta dos jogadores do futebol inglês, o técnico Tite convocou, ontem, 25 nomes para mais uma rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Entre os chamados, a permanência de Edenilson, do Internacional, é a surpresa. Richarlison e Roberto Firmino, se recuperando de lesões, são as ausências. A Seleção joga entre 7 e 14 de outubro contra Venezuela, Colômbia e Uruguai e defenderá a campanha perfeita.

É a quarta convocação do ano. Os jogadores se apresentam entre 3 e 4 de outubro. Serão dois jogos longe de casa — contra Venezuela, no dia 7, em Caracas, depois contra a Colômbia, em Barranquilla, no dia 10. Por fim, o Brasil encara o Uruguai, no dia 14, em Manaus, com a presença liberada de 12 mil torcedores na Arena Amazônia. Tite chamou sete atacantes pelo fato de Neymar estar suspenso do primeiro compromisso.

Apesar de se dizer "confiante" na liberação de atletas que atuam no Campeonato Inglês, a comissão técnica ainda não tem a confirmação oficial. "Tiveram várias reuniões positivas com a Fifa, Premier League e governo britânico, e a gente confia que na próxima semana vai haver uma solução positiva para esses casos, por isso fizemos a convocação", disse o coordenador da seleção, Juninho Paulista. Times brasileiros com nomes na lista de Tite, como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras devem ter partidas do Brasileiro adiadas.



Convocados

Goleiros

Alisson (Internacional)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Volantes

Casemiro (Real Madrid)

Edenílson (Internacional)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marselha)

Meias

Everto Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds United)

Vinicius Junior (Real Madrid)