Paradinhas

CB Correio Braziliense

» DANI ALVES

Sem clube desde que rescindiu contrato com o São Paulo, o lateral-direito Daniel Alves anunciou que não vai assinar com nenhuma equipe até o fim do ano. O comunicado foi divulgado na conta pessoal do atleta.

» FLAMENGO

O rubro-negro carioca não terá Everton Ribeiro, amanhã, contra o América-MG. De olho na Libertadores, a comissão técnica optou por poupar o camisa sete da partida devida à sequência de partidas do atleta.

» BAHIA

Convivendo com atrasos salariais, o elenco do Bahia decidiu não concentrar ou conceder entrevistas nos próximos dias. Em nota, clube assumiu o débito com os jogadores e citou efeitos da pandemia no caixa.

» PELÉ

Pelé segue em recuperação da retirada de tumor no cólon. Ontem, Kely Nascimento, filha do ex-jogador, postou uma foto onde o pai aparece jogando baralho no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

» BASQUETE

A família Garcia está de volta à seleção brasileira masculina de basquete. Treinador do Franca Basquete, Helinho Garcia será auxiliar de Gustavo De Conti, juntando-se a Tiago Splitter na nova comissão técnica.

» BRASÍLIA VÔLEI

O Brasília Vôlei conquistou, ontem, a primeira vitória no Campeonato Mineiro. Atuando como convidado, o time candango venceu o Olympico, por 3 sets a 1. A equipe volta a quadra, hoje, às 17h, contra o Gerdau.