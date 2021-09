Bilhões em campo: PSG e City fazem confronto dos elencos mais valiosos do mundo

VP VICTOR PARRINI*

A fase de grupos da Champions League desembarca para sua segunda rodada e, com ela, traz um confronto digno de final continental. Nesta terça-feira (28/9), às 16h, o Parque dos Príncipes, em Paris, será o palco para o duelo mais valioso do planeta bola, entre os poderosos Paris Saint-Germain e Manchester City.

Atual líder do Grupo A, o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, é, também, o dono do plantel mais caro de todo o globo. Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado da bola, o elenco dos citizens está avaliado em 1,05 bilhões de euros. O PSG vem logo atrás, com valor de mercado estipulado em cerca de 997,25 milhões de euros.

Franceses e ingleses possuem algumas semelhanças: cofres cheios e a vontade de conquistar o título inédito da Liga dos Campeões da Europa. Por isso, apostam cada vez mais em peças que possam alavancar o futebol e elevar o patamar no cenário do continental.

Para a temporada 2021/2022, as apostas parisienses estão principalmente sobre o trio ofensivo composto por Messi, Mbappé e Neymar, o já famoso trio MNM. Lá atrás, os nomes fortes são o goleiro destaque da Eurocopa, o italiano Donnarumma, e os zagueiros Marquinhos e Sergio Ramos.

Pelo lado inglês, a confiança maior vem do banco de reservas, com Pep Guardiola no comando. Do meio para a frente, o técnico espanhol conta com Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Sterling e Gabriel Jesus. No gol, o paredão é o brasileiro Ederson, figurinha carimbada na Seleção do técnico Tite.

Apesar de as duas equipes ainda não terem conseguido soltar o grito campeão europeu, o projeto executado pelas diretorias vem impondo respeito no continente. Nas últimas duas finais de Liga dos Campeões, PSG e City estiveram presentes em uma cada. Os franceses amargaram o vice em 2019/2020 para o Bayern de Munique, enquanto em 2020/2021, os ingleses foram superados pelo conterrâneo Chelsea.

O que dizem os comandantes?

Projetando o duelo importante e a briga pelo título, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino disse enxergar o City à frente. “Para nós, também é um sonho ganhar a Champions League, mas esse processo requer paciência e tempo para a construção. O Manchester City está muito mais a frente do Paris Saint-Germain. Apesar de sabermos que no futebol qualquer coisa pode acontecer”, avaliou o treinador.

Guardiola, por sua vez, aposta no trabalho em grupo para anular os grandes talentos do adversário francês. "Não vamos por pressão em um jogador para parar o talento que eles têm, vamos fazer isso como um time. Sabemos que vamos sofrer, esse nível demanda isso. Eles são muito bons e temos que estar preparados para sofrer por 90 minutos", disse.

Retrospecto

Paris Saint-Germain e Manchester City se enfrentaram cinco vezes, quatro delas pela Liga dos Campeões. A equipe inglesa leva a melhor no confronto, com três vitórias. A última delas por 2 x 0, na semifinal do torneio continental em 2020/21. Já os franceses nunca superaram os adversários desta terça-feira. Já a igualdade no placar prevaleceu entre outras duas oportunidades.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz