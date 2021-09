Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da terça-feira (28/9)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta segunda-feira (27/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (28/9).

Resultados da segunda-feira (27/9)



Campeonato Brasileiro Série B

Vasco 2 x 0 Goiás



Campeonato Inglês

Crystal Palace 1 x 1 Brighton



Campeonato Espanhol

Celta 1 x 0 Granada



Campeonato Italiano

Venezia 1 x 1 Torino



Campeonato Português

Paços de Ferreira 2 x 2 Belenenses SAD

Boavista 1 x 1 Estoril



Copa do Mundo de Futsal FIFA (quartas de final)

Espanha 2 x 4 Portugal

Irã 2 x 3 Cazaquistão



Campeonato Brasileiro sub-20

Sport 2 x 1 Ceará

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo



Competições desta terça-feira (28/9)

Libertadores

21h30 - Atlético-MG x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Avaí x Londrina

19h - Náutico x CRB

21h30 - Vila Nova x Operário-PR

21h30 - Coritiba x Confiança



Liga dos Campeões

13h45 - Ajax x Besiktas

13h45 - Shakhtar Donetsk x Internazionale

16h - Paris Saint-Germain x Manchester City

16h - RB Leipzig x Club Brugge

16h - Porto x Liverpool

16h - Milan x Atlético de Madrid

16h - Borussia Dortmund x Sporting

16h - Real Madrid x Sheriff



Copa do Brasil Sub-17 (quartas de final)

16h - Atlético-MG x Porto Vitória

Na TV



13h45 - Liga dos Campeões da UEFA: Shakhtar Donetsk x Inter de Milão - TNT

13h45 - Liga dos Campeões da UEFA: Ajax x Besiktas - SPACE

15h45 - Campeonato Inglês Série B: Middlesbrough x Sheffield United - FOX SPORTS

16h - Liga dos Campeões da UEFA: PSG x Manchester City - SBT e TNT

16h - Liga dos Campeões da UEFA: Milan x Atlético de Madrid - SPACE

16h - Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Londrina - SPORTV e pay per view

19h - Campeonato Brasileiro Série B: Náutico x CRB - SPORTV e pay per view

21h - WNBA: Chicago Sky x Connecticut Sun - ESPN

21h30 - Copa Libertadores da América: Atlético/MG x Palmeiras (semifinal, volta) - SBT

23h - WNBA: Phoenix Mercury x Las Vegas Aces - ESPN

23h - MLB: San Diego Padres x Los Angeles Dodgers - FOX SPORTS

23h - Boxe: Carlos Sanchez x Jose Paez - duelo de meio-médios-ligeiros - ESPN2