Paradinhas

CB Correio Braziliense

» BASQUETE

O Cerrado Basquete começou a fase final da LDB, ontem, com derrota para o Minas. Em jogo decidido no fim, os candangos foram derrotados, por 70 x 66. O time verde busca a recuperação, hoje, às 15h45, contra o São Paulo.

» TORCIDA

Reunião marcada para hoje entre clubes e CBF irá discutir, mais uma vez, a pauta de retorno de público na Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 20 times do torneio, apenas o Bahia não tem liberação do governo local.

» SELEÇÃO

Convocado pelo técnico Tite para defender o Brasil na última data Fifa, o meia Matheus Nunes confirmou, ontem, que escolheu jogar por Portugal. “Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo”, disse.

» VELA

Imagine ter, em um mesmo barco, bicampeões olímpicos. É isso que terá na embarcação do Brasil para a disputa do evento-teste da SSL Gold Cup. A disputa começou, ontem, e vai até domingo, no Lago Neuchâtel, na Suíça.

» TÊNIS DE MESA

Após conquistar uma das principais etapas do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, o brasileiro Hugo Calderano prospetou mais conquistas. “Vou continuar trabalhando muito. É só o começo, tem muito por vir ainda”, garantiu.

» UFC

O brasileiro José Aldo negocia para ser a principal atração do card do UFC de 4 de dezembro. A luta deve ser contra o americano Rob Font, quarto colocado no ranking da categoria, em local ainda a ser definido.